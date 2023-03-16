В здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону перед началом пожара произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«Перед тем, как здание загорелось, услышал сильный взрыв», — передает слова очевидца телеканал 360. Там добавили, что дым от пожара виден из разных точек города. Также известно, что половина города находится в задымлении, отмечают очевидцы. «Известия» сообщают о наличии одного пострадавшего в результате пожара. По информации «РЕН ТВ» причиной пожара могла стать короткое замыкание на втором этаже здания Пограничного управления.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону начался пожар. Возгорание произошло в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.
Обновлено в 16:23:
Губернатор Ростовской области подтвердил предварительную информацию о том, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом он сообщил в своем telegtam-канале.
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