Очевидец сообщил о взрыве перед пожаром в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, огонь, пожарные в каске
Очевидцы сообщают о взрыве перед началом пожара в здании УФСБ (архивное фото) Фото:

В здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону перед началом пожара произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«Перед тем, как здание загорелось, услышал сильный взрыв», — передает слова очевидца телеканал 360. Там добавили, что дым от пожара виден из разных точек города. Также известно, что половина города находится в задымлении, отмечают очевидцы. «Известия» сообщают о наличии одного пострадавшего в результате пожара. По информации «РЕН ТВ» причиной пожара могла стать короткое замыкание на втором этаже здания Пограничного управления.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону начался пожар. Возгорание произошло в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Обновлено в 16:23:

Губернатор Ростовской области подтвердил предварительную информацию о том, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом он сообщил в своем telegtam-канале.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону перед началом пожара произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Перед тем, как здание загорелось, услышал сильный взрыв», — передает слова очевидца телеканал 360. Там добавили, что дым от пожара виден из разных точек города. Также известно, что половина города находится в задымлении, отмечают очевидцы. «Известия» сообщают о наличии одного пострадавшего в результате пожара. По информации «РЕН ТВ» причиной пожара могла стать короткое замыкание на втором этаже здания Пограничного управления. Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону начался пожар. Возгорание произошло в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Обновлено в 16:23: Губернатор Ростовской области подтвердил предварительную информацию о том, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом он сообщил в своем telegtam-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...