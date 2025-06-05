Трамп назначил нового командующего вооруженными силами НАТО в Европе

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС США Алекса Гринкевича верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и командующим Европейским командованием ВС США (EUCOM), заявил министр обороны США Пит Хегсет. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
«Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США», — говорится в сообщении Пентагона. Кандидатура Гринкевича уже получила одобрение НАТО, отметил Хегсет, но требует утверждения Сенатом США.
Гринкевич, ранее занимавший пост директора по операциям Объединенного штаба ВС США, сменит генерала Кристофера Каволи, который с июля 2022 года исполнял функции командующего EUCOM и SACEUR. Он курировал в том числе военную помощь Украине.
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