Западная суперзвезда приедет выступить в Петербург

Итальянский певец Аль Бано выступит на ПМЭФ-2025
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Выступление Аль Бано должно пройти на Дворцовой площади
Выступление Аль Бано должно пройти на Дворцовой площади Фото:

Итальянский певец, автор известной песни «Felicita» Аль Бано выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщают СМИ. Предварительно, выступление пройдет на Дворцовой площади. 

«Кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025 станет концерт на Дворцовой площади Петербурга. Выступит итальянский певец Аль Бано», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня. В 2024 году мероприятие посетило множество представителей стран БРИКС. Программа форума в 2025 году до сих пор неизвестна до конца. 

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Итальянский певец, автор известной песни «Felicita» Аль Бано выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщают СМИ. Предварительно, выступление пройдет на Дворцовой площади.  «Кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025 станет концерт на Дворцовой площади Петербурга. Выступит итальянский певец Аль Бано», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня. В 2024 году мероприятие посетило множество представителей стран БРИКС. Программа форума в 2025 году до сих пор неизвестна до конца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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