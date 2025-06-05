Западная суперзвезда приедет выступить в Петербург

Итальянский певец, автор известной песни «Felicita» Аль Бано выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщают СМИ. Предварительно, выступление пройдет на Дворцовой площади.
«Кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025 станет концерт на Дворцовой площади Петербурга. Выступит итальянский певец Аль Бано», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня. В 2024 году мероприятие посетило множество представителей стран БРИКС. Программа форума в 2025 году до сих пор неизвестна до конца.
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