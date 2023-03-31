TP: крупнейшие экономики мира работают над созданием новой глобальной валюты

Экономические державы мира планируют отойти от доллара США и работают над созданием новой валюты. Альянс БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и Южная Африка, рассматривает это как стратегию продвижения общих целей и снижения зависимости от США. Об этом сообщает американский журнал Trending Politics.
По словам высокопоставленного российского чиновника, переход к глобальной валюте поспособствует развитию торговых отношений между странами-союзниками. «Нью-Дели, Пекин и Москва — это страны, которые создают мир, одобряемый большинством правительств», —
Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков подчеркнул необходимость новой валюты, независимой от доллара США или евро. «Ее структура должна основываться на введении новых валютных связей, которые установлены на основе стратегии, формирующей новую валюту, способную приносить пользу нашим общим целям», — отмечает он.
Также, по мнению издания, альянс представляет угрозу для США. Отход от доллара и создание новой валюты приведет к «значительным последствиям для мировой финансовой системы».
Ранее американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что доллар может лишиться статуса мировой валюты. По его мнению, это может произойти из-за жесткой политики США.
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