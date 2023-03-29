В РФ создали подводный аппарат «Скат» для борьбы с минами и разведки

30 марта 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

«Скат» подходит для разминирования, разведки и подъема предметов с глубины до 100 метров, заявил Братеньков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков. «Специалистами бюро разработан погружной дрон на телеметрическом управлении „Скат“. „Скат“ предназначен для осуществления мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования, разведки, подъема предметов с глубины до 100 метров», — рассказал Братеньков журналистам ТАСС. По его словам, разработчики «Ската» учитывали пожелания российских разведчиков, принимающих участие в спецоперации. Он высказались за создание подводного дрона, который можно запускать к противоположному берегу и оставлять мину. Братеньков отметил, что «Скат» полностью подходит под эту задачу. Стоимость такого дрона составляет 1,5 млн рублей. Ранее Братеньков сообщал, что российские конструкторы «Спектр Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники. Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. Кроме того, в России ведутся работы по созданию нового боевого самолета. Они должны заменить противолодочные самолеты Ил-38. Отметим, что в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300. Кроме того, по мнению офицера ВСУ, самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков. «Специалистами бюро разработан погружной дрон на телеметрическом управлении „Скат“. „Скат“ предназначен для осуществления мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования, разведки, подъема предметов с глубины до 100 метров», — рассказал Братеньков журналистам ТАСС. По его словам, разработчики «Ската» учитывали пожелания российских разведчиков, принимающих участие в спецоперации. Он высказались за создание подводного дрона, который можно запускать к противоположному берегу и оставлять мину. Братеньков отметил, что «Скат» полностью подходит под эту задачу. Стоимость такого дрона составляет 1,5 млн рублей. Ранее Братеньков сообщал, что российские конструкторы «Спектр Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники. Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. Кроме того, в России ведутся работы по созданию нового боевого самолета. Они должны заменить противолодочные самолеты Ил-38. Отметим, что в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300. Кроме того, по мнению офицера ВСУ, самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю.