В США описали идеального следующего генсека НАТО

Politico: следующий генеральный секретарь НАТО должен найти общий язык с США

05 апреля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Следующий глава НАТО должен быть аккуратным с Россией, сообщает Politico Фото: NIDS/NATO Multimedia Library По словам официальных лиц в Евросоюзе, следующим генеральным секретарем НАТО должен быть европеец, способный тесно сотрудничать с США. Об этом сообщает Politico. «Следующей главой НАТО должен быть европеец, способный тесно сотрудничать с кем бы то ни было в Белом доме», — говорится в материале . Там же указано, что предполагаемый глава НАТО должен настолько аккуратно поддерживать Украину, чтобы не напугать страны, которые боятся спровоцировать Россию. Там предположили, что таким человеком может стать бывший глава какого-либо государства. Если действующий глава НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост осенью, на замену ему придет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает издание. Если все произойдет именно так, Урсула сможет претендовать на пятилетний срок в кресле главы НАТО. Генсек НАТО подтвердил свою отставку осенью. Он выразил надежду, что на замену ему придет достойный человек.

Позже сообщалось, что срок полномочий Столтенберга может быть продлен, передает « Газета.ру ». Причиной названа положительная оценка его подхода к ситуации на Украине.

По словам официальных лиц в Евросоюзе, следующим генеральным секретарем НАТО должен быть европеец, способный тесно сотрудничать с США. Об этом сообщает Politico. «Следующей главой НАТО должен быть европеец, способный тесно сотрудничать с кем бы то ни было в Белом доме», — говорится в материале. Там же указано, что предполагаемый глава НАТО должен настолько аккуратно поддерживать Украину, чтобы не напугать страны, которые боятся спровоцировать Россию. Там предположили, что таким человеком может стать бывший глава какого-либо государства. Если действующий глава НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост осенью, на замену ему придет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает издание. Если все произойдет именно так, Урсула сможет претендовать на пятилетний срок в кресле главы НАТО. Генсек НАТО подтвердил свою отставку осенью. Он выразил надежду, что на замену ему придет достойный человек. Позже сообщалось, что срок полномочий Столтенберга может быть продлен, передает «Газета.ру». Причиной названа положительная оценка его подхода к ситуации на Украине.