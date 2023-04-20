Турчак поддержал российского губернатора перед встречей с Путиным

Турчак похвалил главу Алтайского края за реализацию народной программы ЕР

20 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак положительно оценил работу губернатора Алтайского края на своем посту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В «Единой России» отметили развитие Алтайского края при руководстве губернатора Виктора Томенко. В частности, в партии отметили успешную реализацию народной программы «Единой России». Большой вклад в нее внес лично губернатор Алтайского края, у которого в мае запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Такие выводы сделал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Виктору Томенко и его команде есть что показать жителям Алтайского края за прошедшие пять лет. Я вижу, как Барнаул преображается. <…> Реализуется народная программа „Единой России“, которую мы вместе с жителями формировали на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Большое количество задач и наказов Виктор Томенко взял на себя», — отметил Андрей Турчак по итогам расширенного заседания фракции «Единой России» в Алтайском Заксобрании. Секретарь обратил внимание, что за пять лет столица Алтайского края, Барнаул положительно изменилась с точки зрения городской среды, благоустройства, жилищного строительства и социальной сферы. Турчак акцентировал внимание, что для успешного развития края необходима социально-политическая и экономическая стабильность. И он уверен, что Виктор Томенко сможет продолжить обеспечивать эту стабильность, что также поможет ему переизбираться на своем посту. За пять лет в регионе начали работать программы поддержки промышленности, сельского хозяйства, социальной догазификации, ремонта и реконструкции школ. Ранее Турчак сообщал, что в мае у Путина запланирована встреча с Томенко. Решения по формату встречи пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В «Единой России» отметили развитие Алтайского края при руководстве губернатора Виктора Томенко. В частности, в партии отметили успешную реализацию народной программы «Единой России». Большой вклад в нее внес лично губернатор Алтайского края, у которого в мае запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Такие выводы сделал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Виктору Томенко и его команде есть что показать жителям Алтайского края за прошедшие пять лет. Я вижу, как Барнаул преображается. <…> Реализуется народная программа „Единой России“, которую мы вместе с жителями формировали на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Большое количество задач и наказов Виктор Томенко взял на себя», — отметил Андрей Турчак по итогам расширенного заседания фракции «Единой России» в Алтайском Заксобрании. Секретарь обратил внимание, что за пять лет столица Алтайского края, Барнаул положительно изменилась с точки зрения городской среды, благоустройства, жилищного строительства и социальной сферы. Турчак акцентировал внимание, что для успешного развития края необходима социально-политическая и экономическая стабильность. И он уверен, что Виктор Томенко сможет продолжить обеспечивать эту стабильность, что также поможет ему переизбираться на своем посту. За пять лет в регионе начали работать программы поддержки промышленности, сельского хозяйства, социальной догазификации, ремонта и реконструкции школ. Ранее Турчак сообщал, что в мае у Путина запланирована встреча с Томенко. Решения по формату встречи пока нет.