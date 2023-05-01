В МВФ зафиксировали отказ от доллара

Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
«Наблюдается постепенный отказ от доллара», — подчеркнула Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Трансляция шла на
Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев подчеркнул, что РФ практически полностью отказалась от использования доллара. По его словам, если и происходят такие транзакции, то в единичном формате.
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