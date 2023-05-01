В МВФ зафиксировали отказ от доллара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, купюры, монеты, валюта, деньги, линкольн авраам, цент, доллар, бакс, вашингтон джордж
МВФ пока не видит альтернативы доллару Фото:

Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Наблюдается постепенный отказ от доллара», — подчеркнула Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Трансляция шла на YouTube. Тем не менее директор отметила, что в настоящий момент не видит какой-либо другой альтернативы для мировой валюты.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев подчеркнул, что РФ практически полностью отказалась от использования доллара. По его словам, если и происходят такие транзакции, то в единичном формате.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. «Наблюдается постепенный отказ от доллара», — подчеркнула Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Трансляция шла на YouTube. Тем не менее директор отметила, что в настоящий момент не видит какой-либо другой альтернативы для мировой валюты. Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев подчеркнул, что РФ практически полностью отказалась от использования доллара. По его словам, если и происходят такие транзакции, то в единичном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...