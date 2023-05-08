Axios: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News

09 мая 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Карлсон планирует открыть собственную медиа-компанию, пишет Axios Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон планирует объявить войну уволившему его телеканалу. Об этом сообщает источник, отметив, что Карлсон намерен расторгнуть свой контракт с Fox News, чтобы открыть свое собственное СМИ. Уточняется, что поэтому его команда готовится к конфликту с телеканалом. «Телеведущий Такер Карлсон намерен расторгнуть свой контракт с Fox News, чтобы открыть свое собственное СМИ или найти работу в другом месте. Его команда готовится к войне, так как Такер хочет свободы», — передает слова источника Axios. Издание уточняет, что сейчас ведущий занят организацией своей медиа-компании. Для достижения цели ему необходимо дождаться окончания контракта с Fox News, который истекает в 2025 году. Карлсон периодически в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле он решил уволиться с телеканала Fox News. Позже появилась информация, что канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. Причиной являются заявления Карлсона в отношении трансгендеров.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон планирует объявить войну уволившему его телеканалу. Об этом сообщает источник, отметив, что Карлсон намерен расторгнуть свой контракт с Fox News, чтобы открыть свое собственное СМИ. Уточняется, что поэтому его команда готовится к конфликту с телеканалом. «Телеведущий Такер Карлсон намерен расторгнуть свой контракт с Fox News, чтобы открыть свое собственное СМИ или найти работу в другом месте. Его команда готовится к войне, так как Такер хочет свободы», — передает слова источника Axios. Издание уточняет, что сейчас ведущий занят организацией своей медиа-компании. Для достижения цели ему необходимо дождаться окончания контракта с Fox News, который истекает в 2025 году. Карлсон периодически в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле он решил уволиться с телеканала Fox News. Позже появилась информация, что канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. Причиной являются заявления Карлсона в отношении трансгендеров.