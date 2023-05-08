Axios: Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон планирует объявить войну уволившему его телеканалу. Об этом сообщает источник, отметив, что Карлсон намерен расторгнуть свой контракт с Fox News, чтобы открыть свое собственное СМИ. Уточняется, что поэтому его команда готовится к конфликту с телеканалом.
«Телеведущий Такер Карлсон намерен расторгнуть свой контракт с Fox News, чтобы открыть свое собственное СМИ или найти работу в другом месте. Его команда готовится к войне, так как Такер хочет свободы», —
Издание уточняет, что сейчас ведущий занят организацией своей медиа-компании. Для достижения цели ему необходимо дождаться окончания контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.
Карлсон периодически в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле он решил уволиться с телеканала Fox News. Позже появилась информация, что канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. Причиной являются заявления Карлсона в отношении трансгендеров.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!