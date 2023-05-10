Туроператоры отреагировали на решение Путина по Грузии

Ассоциация туроператоров: первые рейсы в Грузию могут быть запущены до конца мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, прилет, чемодан, ручная кладь, самолет, трап самолета
Россияне смогут летать в Грузию без визы Фото:

Рейсовые туры в Грузию могут быть запущены до конца мая 2023 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров.

«Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая, спрос на туры в эту страну есть», — заявили в ассоциации. Их слова передает РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что министерство отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Въезд и выезд будет осуществляться на основании документов, удостоверяющих личность.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейсовые туры в Грузию могут быть запущены до конца мая 2023 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров. «Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая, спрос на туры в эту страну есть», — заявили в ассоциации. Их слова передает РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что министерство отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Въезд и выезд будет осуществляться на основании документов, удостоверяющих личность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...