Туроператоры отреагировали на решение Путина по Грузии

Россияне смогут летать в Грузию без визы
Рейсовые туры в Грузию могут быть запущены до конца мая 2023 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров.
«Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая, спрос на туры в эту страну есть», — заявили в ассоциации. Их слова передает РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что министерство отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Въезд и выезд будет осуществляться на основании документов, удостоверяющих личность.
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