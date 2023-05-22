Бастрыкин потребовал отчитаться по делу о насилии над тюменской школьницей

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела Фото:

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования по делу о насилии тюменской школьницы. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СК России.

«В социальной сети и СМИ сообщается о противоправных действиях, совершенных подростками летом 2021 года в отношении малолетней девочки в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить подробный доклад о результатах расследования уголовного дела с учетом всех озвученных в публикациях доводов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени двое подростков надругались над 13-летней девочкой. Как сообщили агентству в пресс-службе СК РФ по региону, в отношении школьницы совершены насильственные действия сексуального характера. Подростки шантажировали несовершеннолетнюю и распространяли видео и фото с ее участием в мессенджерах. Утверждается, что подростки не признали свою вину и считают, что все было по обоюдному согласию.

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Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования по делу о насилии тюменской школьницы. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СК России. «В социальной сети и СМИ сообщается о противоправных действиях, совершенных подростками летом 2021 года в отношении малолетней девочки в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить подробный доклад о результатах расследования уголовного дела с учетом всех озвученных в публикациях доводов», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени двое подростков надругались над 13-летней девочкой. Как сообщили агентству в пресс-службе СК РФ по региону, в отношении школьницы совершены насильственные действия сексуального характера. Подростки шантажировали несовершеннолетнюю и распространяли видео и фото с ее участием в мессенджерах. Утверждается, что подростки не признали свою вину и считают, что все было по обоюдному согласию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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