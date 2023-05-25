В Чехии отменили оправдательный приговор активисту «Крымской весны»

25 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Суд отменил оправдательный приговор Александру Франчетти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, обвиняемому Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщает телеканал CT24 со ссылкой на городской суд. «Дело россиянина Александра Франчетти <…> будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги», — говорится в сообщении. Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. Ему предъявили обвинение в создании ОПГ во время событий «Крымской весны» в 2014 году. В 2022 году Верховный суд в Праге отказался выдавать активиста Украине.

Суд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, обвиняемому Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщает телеканал CT24 со ссылкой на городской суд. «Дело россиянина Александра Франчетти <…> будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги», — говорится в сообщении. Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. Ему предъявили обвинение в создании ОПГ во время событий «Крымской весны» в 2014 году. В 2022 году Верховный суд в Праге отказался выдавать активиста Украине.