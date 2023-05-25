В Чехии отменили оправдательный приговор активисту «Крымской весны»

Суд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, обвиняемому Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщает телеканал CT24 со ссылкой на городской суд.
«Дело россиянина Александра Франчетти <…> будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги», — говорится в сообщении.
Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. Ему предъявили обвинение в создании ОПГ во время событий «Крымской весны» в 2014 году. В 2022 году Верховный суд в Праге отказался выдавать активиста Украине.
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