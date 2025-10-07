В крови чиновников ЕС нашли «вечные токсины»

EUObserver: в крови еврокомиссара и его коллег нашли «вечные токсины»
Соединения PFAS увеличивают риск развития онкологии и других заболеваний
Соединения PFAS увеличивают риск развития онкологии и других заболеваний

В крови европейских чиновников из 19 стран врачи обнаружили перфторированные органические соединения (PFAS), или так называемые «вечные токсины». Вещества выявлены, в том числе у еврокомиссара по окружающей среде Джессику Розуолл и директору по транспорту, энергетике, окружающей среде в генеральном секретариате Евросовета Петера Яворчика

«Результаты медицинских тестов, опубликованные во вторник, показывают, что у всех протестированных чиновников ЕС в крови обнаружены так называемые „вечные химикаты“», — говорится в исследовании на портале EUObserver. В тестировании принимали участие 24 чиновника. 

Соединения PFAS, или вечные токсины, содержатся в антипригарном покрытии посуды, пищевой упаковке, непромокаемой одежде и множестве товаров для дома. Также вещества встречаются в природе: воде, почве и воздухе.

«Вечные токсины» увеличивают риск развития онкологии, сахарного диабета, гипертонии, заболеваний щитовидной железы и язвенного колита. Также под угрозой иммунная система. На очистку от вредных веществ ЕС потратит до двух триллионов евро в течение следующих десятилетий. Еще до 84 млрд евро — расходы на здравоохранение. 

