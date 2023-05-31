Жители Абхазии смогут дополнительно получить российское гражданство

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому жители Абхазии могли бы получить дополнительно российское гражданство. Проект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Согласно документу, предлагается узаконить договоренность об урегулировании вопросов двойного гражданства между российской и абхазской сторонами. «Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны», — говорится в
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла поправки в закон «О гражданстве». Согласно изменениям, ребенок смог бы получить российское гражданство, если на момент его рождения у одного из родителей есть гражданство РФ. При этом, место рождения ребенка не имеет значения.
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