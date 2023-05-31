Жители Абхазии смогут дополнительно получить российское гражданство

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, ручка, паспорт, паспорт рф, паспорт в руках
Законопроект направлен на предоставление жителям Абхазии дополнительного гражданства Фото:

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому жители Абхазии могли бы получить дополнительно российское гражданство. Проект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, предлагается узаконить договоренность об урегулировании вопросов двойного гражданства между российской и абхазской сторонами. «Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла поправки в закон «О гражданстве». Согласно изменениям, ребенок смог бы получить российское гражданство, если на момент его рождения у одного из родителей есть гражданство РФ. При этом, место рождения ребенка не имеет значения.

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому жители Абхазии могли бы получить дополнительно российское гражданство. Проект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно документу, предлагается узаконить договоренность об урегулировании вопросов двойного гражданства между российской и абхазской сторонами. «Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны», — говорится в пояснительной записке законопроекта. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла поправки в закон «О гражданстве». Согласно изменениям, ребенок смог бы получить российское гражданство, если на момент его рождения у одного из родителей есть гражданство РФ. При этом, место рождения ребенка не имеет значения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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