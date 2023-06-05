05 июня 2023

В Киеве пожаловались на плачевную ситуацию с укрытиями в городе

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Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной Фото:
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Треть укрытий, проверенных в Киеве, находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.

«Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто, но внутри загроможденное. А еще два мы открыть не смогли», — написал Камышин в своем telegram-канале.

Ранее в МВД Украины заявляли, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Мэр Киева Виталий Кличко уже указывал на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ в столице, передает телеканал 360.

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Треть укрытий, проверенных в Киеве, находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. «Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто, но внутри загроможденное. А еще два мы открыть не смогли», — написал Камышин в своем telegram-канале. Ранее в МВД Украины заявляли, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Мэр Киева Виталий Кличко уже указывал на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ в столице, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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