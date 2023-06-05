В Киеве пожаловались на плачевную ситуацию с укрытиями в городе

06 июня 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Власти Украины назвали ситуацию с укрытиями в Киеве плачевной Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Треть укрытий, проверенных в Киеве, находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. «Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто, но внутри загроможденное. А еще два мы открыть не смогли», — написал Камышин в своем telegram-канале. Ранее в МВД Украины заявляли, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Мэр Киева Виталий Кличко уже указывал на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ в столице, передает телеканал 360.

Треть укрытий, проверенных в Киеве, находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. «Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто, но внутри загроможденное. А еще два мы открыть не смогли», — написал Камышин в своем telegram-канале. Ранее в МВД Украины заявляли, что в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Мэр Киева Виталий Кличко уже указывал на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ в столице, передает телеканал 360.