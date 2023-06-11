Российский полковник сообщил о пике контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Кошкин: подрыв Каховской ГЭС является пиком контрнаступления ВСУ

11 июня 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Андрей Кошкин заявил, что атака Каховской ГЭС входила в задачи наступления ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был пиком контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. «Я думаю, что подрыв Каховской ГЭС был пиком (контрнаступления ВСУ — URA.RU.прим). Дело в том, что наступление пробуксовывалось, успеха и прорывов не было, а надо что-то обывателю за рубежом преподносить», — заявил Кошкин в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что удар по Каховской ГЭС был в задачах наступления. Кошкин сообщил, что у ВСУ еще есть ресурс на наступление. «Этот потенциал есть, но он не будет реализован успешно», — подчеркнул он. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили подрыв Каховской ГЭС. Из-за атаки по ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт», сообщал Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия Украины варварской акцией. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что из подтопленных районов области были эвакуированы почти семь тысяч человек, передает телеканал телеканал 360.

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был пиком контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. «Я думаю, что подрыв Каховской ГЭС был пиком (контрнаступления ВСУ — URA.RU.прим). Дело в том, что наступление пробуксовывалось, успеха и прорывов не было, а надо что-то обывателю за рубежом преподносить», — заявил Кошкин в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что удар по Каховской ГЭС был в задачах наступления. Кошкин сообщил, что у ВСУ еще есть ресурс на наступление. «Этот потенциал есть, но он не будет реализован успешно», — подчеркнул он. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили подрыв Каховской ГЭС. Из-за атаки по ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт», сообщал Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия Украины варварской акцией. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что из подтопленных районов области были эвакуированы почти семь тысяч человек, передает телеканал телеканал 360.