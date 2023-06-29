Нутрициолог рассказал, как правильно хранить продукты летом Нутрициолог Тимонов: летом необходимо избегать прямого попадания лучей солнца на фрукты и овощи 30 июня 2023 в 08:14 Размер текста - 17 + Фрукты и овощи должны храниться в сухом месте, заявил Станислав Тихонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В летний период продукты часто портятся быстрее из-за высокой температуры, которая способствует размножению бактерий. Чтобы продукты не пришлось выбрасывать через день после покупки, важно следовать нескольким простым правилам их хранения в летние месяцы. Нутрициолог Станислав Тимонов дал несколько советов по правильному хранению продуктов летом. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на фрукты и овощи. Для сохранения свежести фруктов и овощей важно хранить их в сухом месте при комнатной температуре, защищая от солнечных лучей. Если продукты очень спелые и вы собираетесь их употребить в течение дня, можно хранить их в холодильнике, передает слова Тимонова «Ридус».

Для правильного хранения мяса и рыбы рекомендуется использовать герметичные контейнеры. Для предотвращения порчи и бактериального размножения рекомендуется хранить мясо и рыбу летом в герметичных контейнерах в нижней части холодильника, чтобы избежать контакта с другими продуктами.

Молочные продукты быстро портятся при длительном нахождении в тепле, поэтому рекомендуется не оставлять их надолго без холода. Важно обратить особое внимание на хранение молочных продуктов в жаркое время года. Немедленно после покупки следует поместить их в холодильник, где они должны храниться при температуре от нуля до четырех градусов Цельсия и быть использованы в указанный срок на упаковке. После открытия продукт следует употребить в течение нескольких дней.

Важно принять меры по защите продуктов от насекомых. Летом активность насекомых увеличивается, и они могут загрязнить продукты. Для защиты от вредителей рекомендуется хранить продукты в герметичных контейнерах или использовать специальные сетки, предназначенные для защиты от мух и других мелких насекомых.

Остатки готовых блюд не следует хранить более двух дней. Их длительное хранение летом может привести к отравлению, поэтому рекомендуется как можно быстрее поместить их в холодильник в герметичный контейнер и употребить в течение одного-двух дней. Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась советами по хранению сала для россиян. Она рекомендует хранить животный жир в морозилке, поскольку замороженное сало легче нарезать, передают «Дни.ру». В летний период продукты часто портятся быстрее из-за высокой температуры, которая способствует размножению бактерий. Чтобы продукты не пришлось выбрасывать через день после покупки, важно следовать нескольким простым правилам их хранения в летние месяцы. Нутрициолог Станислав Тимонов дал несколько советов по правильному хранению продуктов летом. Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась советами по хранению сала для россиян. Она рекомендует хранить животный жир в морозилке, поскольку замороженное сало легче нарезать, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям