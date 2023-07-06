ТАСС: пострадавший при пожаре на улице Ямского Поля в Москве умер

О погибшем сообщили в медицинских службах
Пострадавший при пожаре на севере Москвы в в здании на 3-й улице Ямского Поля умер. Об этом рассказали в медицинских службах.
«Один из пострадавших при пожаре в здании на 3-й улице Ямского Поля в Москве умер», — заявили в медицинских службах. Слова передает ТАСС.
Ранее в бизнес-центре на севере Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Людей заблокировало в здании. Сообщалось, что два человека оказались в тяжелом состоянии.
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