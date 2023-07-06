ТАСС: пострадавший при пожаре на улице Ямского Поля в Москве умер

06 июля 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

О погибшем сообщили в медицинских службах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пострадавший при пожаре на севере Москвы в в здании на 3-й улице Ямского Поля умер. Об этом рассказали в медицинских службах. «Один из пострадавших при пожаре в здании на 3-й улице Ямского Поля в Москве умер», — заявили в медицинских службах. Слова передает ТАСС. Ранее в бизнес-центре на севере Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Людей заблокировало в здании. Сообщалось, что два человека оказались в тяжелом состоянии.

Пострадавший при пожаре на севере Москвы в в здании на 3-й улице Ямского Поля умер. Об этом рассказали в медицинских службах. «Один из пострадавших при пожаре в здании на 3-й улице Ямского Поля в Москве умер», — заявили в медицинских службах. Слова передает ТАСС. Ранее в бизнес-центре на севере Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Людей заблокировало в здании. Сообщалось, что два человека оказались в тяжелом состоянии.