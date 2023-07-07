«Коммерсант»: новые регионы РФ покроют сетью кинозалов

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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
В новых регионах России появится сеть кинотеатров «Центр кино» Фото:

В ДНР, Херсонской и Запорожской областях запустят федеральную сеть кинотеатров «Центр кино», которая заработает под руководством Минкульта РФ. В ЛНР подразделение уже функционирует.

«Федеральная сеть кинотеатров „Центр кино“, которая работает под эгидой „Фонда кино“ и Минкульта, планирует открывать новые заведения в Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Подразделение в Донецке уже работает», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на базу «СПАРК-Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин дал главе Минкульта РФ Ольге Любимовой поручение восстанавливать учреждения культуры в новых регионах. Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов.

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В ДНР, Херсонской и Запорожской областях запустят федеральную сеть кинотеатров «Центр кино», которая заработает под руководством Минкульта РФ. В ЛНР подразделение уже функционирует. «Федеральная сеть кинотеатров „Центр кино“, которая работает под эгидой „Фонда кино“ и Минкульта, планирует открывать новые заведения в Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Подразделение в Донецке уже работает», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на базу «СПАРК-Интерфакс». Ранее президент России Владимир Путин дал главе Минкульта РФ Ольге Любимовой поручение восстанавливать учреждения культуры в новых регионах. Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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