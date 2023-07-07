«Коммерсант»: новые регионы РФ покроют сетью кинозалов

В ДНР, Херсонской и Запорожской областях запустят федеральную сеть кинотеатров «Центр кино», которая заработает под руководством Минкульта РФ. В ЛНР подразделение уже функционирует.
«Федеральная сеть кинотеатров „Центр кино“, которая работает под эгидой „Фонда кино“ и Минкульта, планирует открывать новые заведения в Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Подразделение в Донецке уже работает», — сообщает «
Ранее президент России Владимир Путин дал главе Минкульта РФ Ольге Любимовой поручение восстанавливать учреждения культуры в новых регионах. Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов.
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