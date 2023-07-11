В соцсетях расходится фейк о влиянии человеческих отходов на климат

11 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

В соцсетях расходятся фейк о том, как можно остановить изменения климата Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) прозвучал тезис об употреблении человеческих отходов ради сохранения климата, является недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. На американских видеохостингах, а затем и в российских соцсетях начали распространяться сообщения о том, что человечество якобы будет вынуждено есть собственные отходы, чтобы остановить изменения климата. «ВЭФ заявляет, что люди должны есть кал и пить мочу, чтобы бороться с изменением климата», — говорится в постах. Однако видеоканал, на котором была размещена эта информация, публикует шуточные новости. Журналист URA.RU также изучил официальный сайт Всемирного экономического форума. Единственная публикация на сайте ВЭФ, в которой упоминаются человеческие отходы, была сделана в 2014 году. Там указано, что моча является хорошим удобрением для растений. Никаких других материалов по данной теме нет.

Информация о том, что в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) прозвучал тезис об употреблении человеческих отходов ради сохранения климата, является недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. На американских видеохостингах, а затем и в российских соцсетях начали распространяться сообщения о том, что человечество якобы будет вынуждено есть собственные отходы, чтобы остановить изменения климата. «ВЭФ заявляет, что люди должны есть кал и пить мочу, чтобы бороться с изменением климата», — говорится в постах. Однако видеоканал, на котором была размещена эта информация, публикует шуточные новости. Журналист URA.RU также изучил официальный сайт Всемирного экономического форума. Единственная публикация на сайте ВЭФ, в которой упоминаются человеческие отходы, была сделана в 2014 году. Там указано, что моча является хорошим удобрением для растений. Никаких других материалов по данной теме нет.