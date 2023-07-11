В соцсетях расходится фейк о влиянии человеческих отходов на климат

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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, деревья, лес, река чусовая, природа
В соцсетях расходятся фейк о том, как можно остановить изменения климата Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информация о том, что в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) прозвучал тезис об употреблении человеческих отходов ради сохранения климата, является недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

На американских видеохостингах, а затем и в российских соцсетях начали распространяться сообщения о том, что человечество якобы будет вынуждено есть собственные отходы, чтобы остановить изменения климата. «ВЭФ заявляет, что люди должны есть кал и пить мочу, чтобы бороться с изменением климата», — говорится в постах.

Однако видеоканал, на котором была размещена эта информация, публикует шуточные новости. Журналист URA.RU также изучил официальный сайт Всемирного экономического форума. Единственная публикация на сайте ВЭФ, в которой упоминаются человеческие отходы, была сделана в 2014 году. Там указано, что моча является хорошим удобрением для растений. Никаких других материалов по данной теме нет.

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Информация о том, что в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) прозвучал тезис об употреблении человеческих отходов ради сохранения климата, является недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. На американских видеохостингах, а затем и в российских соцсетях начали распространяться сообщения о том, что человечество якобы будет вынуждено есть собственные отходы, чтобы остановить изменения климата. «ВЭФ заявляет, что люди должны есть кал и пить мочу, чтобы бороться с изменением климата», — говорится в постах. Однако видеоканал, на котором была размещена эта информация, публикует шуточные новости. Журналист URA.RU также изучил официальный сайт Всемирного экономического форума. Единственная публикация на сайте ВЭФ, в которой упоминаются человеческие отходы, была сделана в 2014 году. Там указано, что моча является хорошим удобрением для растений. Никаких других материалов по данной теме нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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