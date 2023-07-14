Украине не хватает специалистов для управления западной техникой, допустил «Заяц» Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине техникой НАТО чаще всего управляют иностранные наемники, так как ВСУ не успевают готовить своих специалистов. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным «Заяц».

«На натовской технике постоянно слышим речи наемников на английском и польском языке. <…> Украинские военнослужащие не успевают подготовить своих специалистов», — рассказал «Заяц» в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее немецкие танкисты жаловались на то, что украинских бойцов тяжело обучать использованию западной техники. Причиной тому называли языковой барьер среди военных, передает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что украинские бойцы вовсе не хотят получать военные знания. С таким заявлением выступил офицер запаса польской армии Петр Павелка, пишет Пятый канал.