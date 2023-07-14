На Кубани нашли тело подростка после подтопления

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Из-за подтопления погиб 15-летний подросток (архивное фото) Фото:

В Краснодарском крае обнаружили тело пропавшего после подтопления 15-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Общее количество жертв из Туапсе составило пять человек.

«Следователями в рамках уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка», — сообщили в ведомстве. Слова пресс-службы приводит ТАСС.

Улицы в Туапсинском районе затопило в ночь на 12 июня из-за залповых дождей. По этой причине в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселках был введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось о трех погибших.

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В Краснодарском крае обнаружили тело пропавшего после подтопления 15-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Общее количество жертв из Туапсе составило пять человек. «Следователями в рамках уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка», — сообщили в ведомстве. Слова пресс-службы приводит ТАСС. Улицы в Туапсинском районе затопило в ночь на 12 июня из-за залповых дождей. По этой причине в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселках был введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось о трех погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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