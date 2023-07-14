На Кубани нашли тело подростка после подтопления

В Краснодарском крае обнаружили тело пропавшего после подтопления 15-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Общее количество жертв из Туапсе составило пять человек.
«Следователями в рамках уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка», — сообщили в ведомстве. Слова пресс-службы приводит ТАСС.
Улицы в Туапсинском районе затопило в ночь на 12 июня из-за залповых дождей. По этой причине в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселках был введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось о трех погибших.
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