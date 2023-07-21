Экс-росгвардейцы смогут продолжить службу в зоне СВО по мобилизации

21 июля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Госдума приняла закон о совершенствовании деятельности Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU Бывших сотрудников Росгвардии смогут призывать по мобилизации как на военную службу, так и в полицейские подразделения Нацгвардии. Такие поправки содержатся в законопроекте о совершенствовании деятельности войск Национальной гвардии РФ, которые Госдума приняла 21 июля в третьем, окончательном, чтении. Согласно другой поправке, бывшие сотрудники органов внутренних дел из СОБР, ОМОН и других спецподразделений, смогут заключать краткосрочные контракты на службу в Росгвардии (по аналогии с краткосрочными контрактами в армии). Кроме того, упраздняется предельный возраст поступления на службу в Росгвардию для граждан трудоспособного возраста. Экс-росгвардейцы, получившие травмы, контузии или заболевания в ходе выполнения задач в особых условиях, могут вернуться на службу в должности, соответствующей их возможностям. «Эти меры позволят повысить уровень реализации возложенных на Росгвардию задач. Кроме того, они способствуют привлечению на службу сотрудников с опытом участия в боевых действиях и службы в правоохранительных органах», — прокомментировал закон депутат Госдумы Василий Пискарев в своем telegram-канале.

Бывших сотрудников Росгвардии смогут призывать по мобилизации как на военную службу, так и в полицейские подразделения Нацгвардии. Такие поправки содержатся в законопроекте о совершенствовании деятельности войск Национальной гвардии РФ, которые Госдума приняла 21 июля в третьем, окончательном, чтении. Согласно другой поправке, бывшие сотрудники органов внутренних дел из СОБР, ОМОН и других спецподразделений, смогут заключать краткосрочные контракты на службу в Росгвардии (по аналогии с краткосрочными контрактами в армии). Кроме того, упраздняется предельный возраст поступления на службу в Росгвардию для граждан трудоспособного возраста. Экс-росгвардейцы, получившие травмы, контузии или заболевания в ходе выполнения задач в особых условиях, могут вернуться на службу в должности, соответствующей их возможностям. «Эти меры позволят повысить уровень реализации возложенных на Росгвардию задач. Кроме того, они способствуют привлечению на службу сотрудников с опытом участия в боевых действиях и службы в правоохранительных органах», — прокомментировал закон депутат Госдумы Василий Пискарев в своем telegram-канале.