Экс-росгвардейцы смогут продолжить службу в зоне СВО по мобилизации

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Мобилизация. Магнитогорск, автомат, оружие, безопасность, росгвардия, охрана, ак-74
Госдума приняла закон о совершенствовании деятельности Росгвардии Фото:

Бывших сотрудников Росгвардии смогут призывать по мобилизации как на военную службу, так и в полицейские подразделения Нацгвардии. Такие поправки содержатся в законопроекте о совершенствовании деятельности войск Национальной гвардии РФ, которые Госдума приняла 21 июля в третьем, окончательном, чтении.

Согласно другой поправке, бывшие сотрудники органов внутренних дел из СОБР, ОМОН и других спецподразделений, смогут заключать краткосрочные контракты на службу в Росгвардии (по аналогии с краткосрочными контрактами в армии). Кроме того, упраздняется предельный возраст поступления на службу в Росгвардию для граждан трудоспособного возраста. Экс-росгвардейцы, получившие травмы, контузии или заболевания в ходе выполнения задач в особых условиях, могут вернуться на службу в должности, соответствующей их возможностям.

«Эти меры позволят повысить уровень реализации возложенных на Росгвардию задач. Кроме того, они способствуют привлечению на службу сотрудников с опытом участия в боевых действиях и службы в правоохранительных органах», — прокомментировал закон депутат Госдумы Василий Пискарев в своем telegram-канале.

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Бывших сотрудников Росгвардии смогут призывать по мобилизации как на военную службу, так и в полицейские подразделения Нацгвардии. Такие поправки содержатся в законопроекте о совершенствовании деятельности войск Национальной гвардии РФ, которые Госдума приняла 21 июля в третьем, окончательном, чтении. Согласно другой поправке, бывшие сотрудники органов внутренних дел из СОБР, ОМОН и других спецподразделений, смогут заключать краткосрочные контракты на службу в Росгвардии (по аналогии с краткосрочными контрактами в армии). Кроме того, упраздняется предельный возраст поступления на службу в Росгвардию для граждан трудоспособного возраста. Экс-росгвардейцы, получившие травмы, контузии или заболевания в ходе выполнения задач в особых условиях, могут вернуться на службу в должности, соответствующей их возможностям. «Эти меры позволят повысить уровень реализации возложенных на Росгвардию задач. Кроме того, они способствуют привлечению на службу сотрудников с опытом участия в боевых действиях и службы в правоохранительных органах», — прокомментировал закон депутат Госдумы Василий Пискарев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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