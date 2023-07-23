Путин высказался о поставках в Африку зерна и удобрений: главные заявления

Россия сможет заменить украинское зерно в полном объеме, заявил Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур и продолжит работать поставлять зерно в Африку. Об этом глава государства сообщил в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». URA.RU собрало основные заявления президента.
- Россия, несмотря на санкции, продолжит энергично работать над поставками в Африку зерна и удобрений, заявил Путин.
- РФ вновь ждет рекордный урожай, страна готова заменить украинское зерно бесплатно или на коммерческой основе, подчеркнул глава государства.
- Путин напомнил, что Россия всегда выступала и будет выступать за предоставление странам Африки «достойного места в структурах, определяющих судьбы мира», включая СБ ООН и G20.
- По итогам саммита РФ — Африка участники примут декларацию, которая утвердит план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года, уточнил президент.
- Россия будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой и с отдельными странами, и с объединениями, заявил Путин.
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