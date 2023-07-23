Путин высказался о поставках в Африку зерна и удобрений: главные заявления 24 июля 2023 в 02:58 Размер текста - 17 + Россия сможет заменить украинское зерно в полном объеме, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур и продолжит работать поставлять зерно в Африку. Об этом глава государства сообщил в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». URA.RU собрало основные заявления президента. Россия, несмотря на санкции, продолжит энергично работать над поставками в Африку зерна и удобрений, заявил Путин.

РФ вновь ждет рекордный урожай, страна готова заменить украинское зерно бесплатно или на коммерческой основе, подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что Россия всегда выступала и будет выступать за предоставление странам Африки «достойного места в структурах, определяющих судьбы мира», включая СБ ООН и G20.

По итогам саммита РФ — Африка участники примут декларацию, которая утвердит план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года, уточнил президент.

Россия будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой и с отдельными странами, и с объединениями, заявил Путин. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур и продолжит работать поставлять зерно в Африку. Об этом глава государства сообщил в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». URA.RU собрало основные заявления президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям