23 июля 2023

Путин высказался о поставках в Африку зерна и удобрений: главные заявления

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Россия сможет заменить украинское зерно в полном объеме, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур и продолжит работать поставлять зерно в Африку. Об этом глава государства сообщил в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». URA.RU собрало основные заявления президента.

  • Россия, несмотря на санкции, продолжит энергично работать над поставками в Африку зерна и удобрений, заявил Путин.
  • РФ вновь ждет рекордный урожай, страна готова заменить украинское зерно бесплатно или на коммерческой основе, подчеркнул глава государства.
  • Путин напомнил, что Россия всегда выступала и будет выступать за предоставление странам Африки «достойного места в структурах, определяющих судьбы мира», включая СБ ООН и G20.
  • По итогам саммита РФ — Африка участники примут декларацию, которая утвердит план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года, уточнил президент.
  • Россия будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой и с отдельными странами, и с объединениями, заявил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур и продолжит работать поставлять зерно в Африку. Об этом глава государства сообщил в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». URA.RU собрало основные заявления президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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