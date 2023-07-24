Госдеп пообещал защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»

25 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Госдеп США намерен защитить каждый дюйм территории НАТО, заявил Миллер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп США будет защищать Польшу, как члена НАТО. Об этом сообщил официальный Госдепа Мэттью Миллер после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов ЧВК «Вагнер» сходить на экскурсию в Польшу. «Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Мэттью Миллер, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что военнослужащие Белоруссии отработают учебно-боевые задачи вместе с ЧВК «Вагнер». Совместные учения длились в течение недели, передает RT. Лукашенко заявлял, что бойцы ЧВК выразили желание сходить на экскурсию в Варшаву, чем начали его напрягать, сообщает телеканал 360.

Госдеп США будет защищать Польшу, как члена НАТО. Об этом сообщил официальный Госдепа Мэттью Миллер после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов ЧВК «Вагнер» сходить на экскурсию в Польшу. «Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Мэттью Миллер, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что военнослужащие Белоруссии отработают учебно-боевые задачи вместе с ЧВК «Вагнер». Совместные учения длились в течение недели, передает RT. Лукашенко заявлял, что бойцы ЧВК выразили желание сходить на экскурсию в Варшаву, чем начали его напрягать, сообщает телеканал 360.