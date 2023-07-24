Госдеп пообещал защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»

Госдеп США будет защищать Польшу, как члена НАТО. Об этом сообщил официальный Госдепа Мэттью Миллер после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании бойцов ЧВК «Вагнер» сходить на экскурсию в Польшу.
«Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Мэттью Миллер, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Белоруссии отработают учебно-боевые задачи вместе с ЧВК «Вагнер». Совместные учения длились в течение недели, передает RT. Лукашенко заявлял, что бойцы ЧВК выразили желание сходить на экскурсию в Варшаву, чем начали его напрягать, сообщает телеканал 360.
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