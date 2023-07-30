У самолета, летевшего из Улан-Удэ в Москву, отказали шасси

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Самолет собирается совершить аварийную посадку в Шереметьево Фото:

В Москве в аэропорту Шереметьево ожидается аварийная посадка самолета из Улан-Удэ. Об этом сообщили в экстренных службах. У Boeing’а отказало шасси.

«В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника агентства из экстренных служб. К месту посадки отправлены пожарные. Отмечается, что борт находится в пути шесть часов.

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В Москве в аэропорту Шереметьево ожидается аварийная посадка самолета из Улан-Удэ. Об этом сообщили в экстренных службах. У Boeing’а отказало шасси. «В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника агентства из экстренных служб. К месту посадки отправлены пожарные. Отмечается, что борт находится в пути шесть часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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