Китай надеется остаться движущей силой мира, стабильности и прогресса в мире

Китай продолжит быть движущей силой мира, стабильности и прогресса во всем мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне.
«Модернизация Китая — это модернизация, проходящая по пути мирного развития. Китай всегда будет движущей силой мира, стабильности и прогресса во всем мире», — заявил он. Его слова передает РИА Новости.
Си Цзиньпин также призвал мировое сообщество извлечь уроки из истории Второй мировой войны. Он выразил надежду, что другие страны начнут ценить мир и вместе работать над его развитием «для светлого будущего человечества».
В торжественном приеме приняли участие главы 26 зарубежных государств, в числе которых были президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын. Помимо этого, мероприятие посетили представители различных международных организаций, ветераны, а также потомки героев Второй мировой войны. Прием состоялся по завершении крупномасштабного военного парада, прошедшего на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
