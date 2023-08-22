22 августа 2023

Правительство попробует нанимать чиновников при помощи искусственного интеллекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Правительства Российской Федерации. Москва, белый дом, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации
Правительство начнет эксперимент по госслужащих с помощью ИИ с 1 сентября Фото:

Сотрудников на госслужбу будет отбирать искусственный интеллект (ИИ). Правительство планирует начать этот эксперимент 1 сентября. Такая информация следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте правовой информации.

«Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Он начнется 1 сентября 2023 г. Для этого будет использоваться платформа „Государственные кадры“, созданная на базе „Гостеха“» — сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления.

Первыми примут участие в эксперименте: Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации. Ожидается, что платформа автоматизирует не только процесс отбора, но и позволит оценивать уровень профессионального развития, мотивации и формировать профессиональную культуру. Также новая система призвана способствовать борьбе с коррупцией. Эксперимент должен закончиться 1 ноября 2024 года.

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Сотрудников на госслужбу будет отбирать искусственный интеллект (ИИ). Правительство планирует начать этот эксперимент 1 сентября. Такая информация следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте правовой информации. «Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Он начнется 1 сентября 2023 г. Для этого будет использоваться платформа „Государственные кадры“, созданная на базе „Гостеха“» — сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления. Первыми примут участие в эксперименте: Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации. Ожидается, что платформа автоматизирует не только процесс отбора, но и позволит оценивать уровень профессионального развития, мотивации и формировать профессиональную культуру. Также новая система призвана способствовать борьбе с коррупцией. Эксперимент должен закончиться 1 ноября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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