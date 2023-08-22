Правительство попробует нанимать чиновников при помощи искусственного интеллекта

23 августа 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Правительство начнет эксперимент по госслужащих с помощью ИИ с 1 сентября Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сотрудников на госслужбу будет отбирать искусственный интеллект (ИИ). Правительство планирует начать этот эксперимент 1 сентября. Такая информация следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте правовой информации. «Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Он начнется 1 сентября 2023 г. Для этого будет использоваться платформа „Государственные кадры“, созданная на базе „Гостеха“» — сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления. Первыми примут участие в эксперименте: Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации. Ожидается, что платформа автоматизирует не только процесс отбора, но и позволит оценивать уровень профессионального развития, мотивации и формировать профессиональную культуру. Также новая система призвана способствовать борьбе с коррупцией. Эксперимент должен закончиться 1 ноября 2024 года.

Сотрудников на госслужбу будет отбирать искусственный интеллект (ИИ). Правительство планирует начать этот эксперимент 1 сентября. Такая информация следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте правовой информации. «Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Он начнется 1 сентября 2023 г. Для этого будет использоваться платформа „Государственные кадры“, созданная на базе „Гостеха“» — сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления. Первыми примут участие в эксперименте: Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации. Ожидается, что платформа автоматизирует не только процесс отбора, но и позволит оценивать уровень профессионального развития, мотивации и формировать профессиональную культуру. Также новая система призвана способствовать борьбе с коррупцией. Эксперимент должен закончиться 1 ноября 2024 года.