Правительство попробует нанимать чиновников при помощи искусственного интеллекта

Сотрудников на госслужбу будет отбирать искусственный интеллект (ИИ). Правительство планирует начать этот эксперимент 1 сентября. Такая информация следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте правовой информации.
«Правительство проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Он начнется 1 сентября 2023 г. Для этого будет использоваться платформа „Государственные кадры“, созданная на базе „Гостеха“» — сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления.
Первыми примут участие в эксперименте: Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации. Ожидается, что платформа автоматизирует не только процесс отбора, но и позволит оценивать уровень профессионального развития, мотивации и формировать профессиональную культуру. Также новая система призвана способствовать борьбе с коррупцией. Эксперимент должен закончиться 1 ноября 2024 года.
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