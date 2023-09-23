В Севастополе объявили ракетную опасность

23 сентября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Ранее системы ПВО отразили ракетный удар по Севастополю Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе объявлена ракетная опасность. Существует риск повторного ракетного удара, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале . Он также опубликовал инструкцию по тому, что надо делать в случае ЧП. На данный момент приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Ранее в Севастополе сработали системы ПВО. Они отразили ракетный удар.

В Севастополе объявлена ракетная опасность. Существует риск повторного ракетного удара, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал инструкцию по тому, что надо делать в случае ЧП. На данный момент приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Ранее в Севастополе сработали системы ПВО. Они отразили ракетный удар.