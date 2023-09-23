В Севастополе объявили ракетную опасность

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Ранее системы ПВО отразили ракетный удар по Севастополю Фото:
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В Севастополе объявлена ракетная опасность. Существует риск повторного ракетного удара, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал инструкцию по тому, что надо делать в случае ЧП. На данный момент приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Ранее в Севастополе сработали системы ПВО. Они отразили ракетный удар.

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В Севастополе объявлена ракетная опасность. Существует риск повторного ракетного удара, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал инструкцию по тому, что надо делать в случае ЧП. На данный момент приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Ранее в Севастополе сработали системы ПВО. Они отразили ракетный удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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