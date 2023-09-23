В Севастополе объявили ракетную опасность

Ранее системы ПВО отразили ракетный удар по Севастополю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе объявлена ракетная опасность. Существует риск повторного ракетного удара, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ракетная опасность», — написал Михаил Развожаев в своем
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