CNN: Путин прав по поводу отчаяния Запада

08 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

По мнению журналиста, Владимир Путин решил «играть в долгую» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. Об этом заявил журналист Натан Ходж. «Российский президент не искажает тот факт, что США с союзниками вовлечены в отчаянную гонку против промышленной базы России», — написал Ходж в статье для CNN . По мнению журналиста, Россия «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Ранее CNN писало, что якобы имеющийся у Путина план «развалить» коалицию западных стран начал действовать. По мнению издания, президент РФ рассчитывает на то, что альянс, который поддерживает Украину, распадется при истощении боевых действий.

Президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. Об этом заявил журналист Натан Ходж. «Российский президент не искажает тот факт, что США с союзниками вовлечены в отчаянную гонку против промышленной базы России», — написал Ходж в статье для CNN. По мнению журналиста, Россия «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Ранее CNN писало, что якобы имеющийся у Путина план «развалить» коалицию западных стран начал действовать. По мнению издания, президент РФ рассчитывает на то, что альянс, который поддерживает Украину, распадется при истощении боевых действий.