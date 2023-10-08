CNN: Путин прав по поводу отчаяния Запада

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Путин. Архив, улыбка, портрет, путин владимир
По мнению журналиста, Владимир Путин решил «играть в долгую» Фото:

Президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. Об этом заявил журналист Натан Ходж.

«Российский президент не искажает тот факт, что США с союзниками вовлечены в отчаянную гонку против промышленной базы России», — написал Ходж в статье для CNN. По мнению журналиста, Россия «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать».

Ранее CNN писало, что якобы имеющийся у Путина план «развалить» коалицию западных стран начал действовать. По мнению издания, президент РФ рассчитывает на то, что альянс, который поддерживает Украину, распадется при истощении боевых действий.

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Президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. Об этом заявил журналист Натан Ходж. «Российский президент не искажает тот факт, что США с союзниками вовлечены в отчаянную гонку против промышленной базы России», — написал Ходж в статье для CNN. По мнению журналиста, Россия «решила играть в долгую и эта стратегия может сработать». Ранее CNN писало, что якобы имеющийся у Путина план «развалить» коалицию западных стран начал действовать. По мнению издания, президент РФ рассчитывает на то, что альянс, который поддерживает Украину, распадется при истощении боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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