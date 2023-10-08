CNN: Путин прав по поводу отчаяния Запада

По мнению журналиста, Владимир Путин решил «играть в долгую»
Президент России Владимир Путин прав насчет того, что США и их союзники вовлечены в отчаянную гонку против РФ. Об этом заявил журналист Натан Ходж.
«Российский президент не искажает тот факт, что США с союзниками вовлечены в отчаянную гонку против промышленной базы России», — написал Ходж в статье для
Ранее CNN писало, что якобы имеющийся у Путина план «развалить» коалицию западных стран начал действовать. По мнению издания, президент РФ рассчитывает на то, что альянс, который поддерживает Украину, распадется при истощении боевых действий.
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