Reuters: представитель ХАМАС заявил о десятках заложников с гражданством РФ

Пленными движения ХАМАС стали люди с двойными гражданством
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Среди израильских пленных десятки людей с гражданством Российской Федерации. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС.
«Среди израильских пленных десятки людей со вторым гражданством. В том числе с российским», — пишет Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС.
Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, находящихся в израильских тюрьмах. После чего палестинцы заявили о готовности казнить пленных в ответ на удары со стороны Израиля. URA.RU подготовило полную информацию о движении ХАМАС.
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