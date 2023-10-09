Reuters: представитель ХАМАС заявил о десятках заложников с гражданством РФ 09 октября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 + Пленными движения ХАМАС стали люди с двойными гражданством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Среди израильских пленных десятки людей с гражданством Российской Федерации. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС. «Среди израильских пленных десятки людей со вторым гражданством. В том числе с российским», — пишет Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, находящихся в израильских тюрьмах. После чего палестинцы заявили о готовности казнить пленных в ответ на удары со стороны Израиля. URA.RU подготовило полную информацию о движении ХАМАС. Среди израильских пленных десятки людей с гражданством Российской Федерации. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС. «Среди израильских пленных десятки людей со вторым гражданством. В том числе с российским», — пишет Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, находящихся в израильских тюрьмах. После чего палестинцы заявили о готовности казнить пленных в ответ на удары со стороны Израиля. URA.RU подготовило полную информацию о движении ХАМАС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям