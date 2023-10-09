Reuters: представитель ХАМАС заявил о десятках заложников с гражданством РФ

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Пленными движения ХАМАС стали люди с двойными гражданством Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Среди израильских пленных десятки людей с гражданством Российской Федерации. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС.

«Среди израильских пленных десятки людей со вторым гражданством. В том числе с российским», — пишет Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС.

Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, находящихся в израильских тюрьмах. После чего палестинцы заявили о готовности казнить пленных в ответ на удары со стороны Израиля. URA.RU подготовило полную информацию о движении ХАМАС.

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Среди израильских пленных десятки людей с гражданством Российской Федерации. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС. «Среди израильских пленных десятки людей со вторым гражданством. В том числе с российским», — пишет Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, находящихся в израильских тюрьмах. После чего палестинцы заявили о готовности казнить пленных в ответ на удары со стороны Израиля. URA.RU подготовило полную информацию о движении ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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