Кремль прокомментировал возвращение олигарха Фридмана, жертвовавшего ВСУ деньги

Песков: Фридман имеет право приезжать в Россию и жить в ней
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Михаил Фридман имеет право находиться в РФ Фото:

Бизнесмен Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он же гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить и отсюда уезжать, как любой гражданин России, здесь нет ничего необычного», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно о возвращении Фридмана в РФ из-за начала войны Израиля и Палестины. Он уточнил, что как только ситуация в еврейском государстве нормализуется, он обязательно вернется.

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Бизнесмен Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Он же гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить и отсюда уезжать, как любой гражданин России, здесь нет ничего необычного», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно о возвращении Фридмана в РФ из-за начала войны Израиля и Палестины. Он уточнил, что как только ситуация в еврейском государстве нормализуется, он обязательно вернется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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