Кремль прокомментировал возвращение олигарха Фридмана, жертвовавшего ВСУ деньги

Бизнесмен Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Он же гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить и отсюда уезжать, как любой гражданин России, здесь нет ничего необычного», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно о возвращении Фридмана в РФ из-за начала войны Израиля и Палестины. Он уточнил, что как только ситуация в еврейском государстве нормализуется, он обязательно вернется.
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