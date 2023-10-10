Вернувшемуся в РФ олигарху Фридману грозит проверка по статьям УК

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Михаила Фридмана проверят по статьям на дискредитацию ВС РФ и госизмену Фото:

Российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, заявление на бизнесмена отправлено в Генпрокуратуру РФ.

«Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ», — говорится в сообщении. По данным канала, проверка пройдет из-за отправленных 150 миллионов евро якобы на помощь ВСУ, чтобы снять с себя антироссийские санкции.

Отмечается, что заявление на миллиардера отправлено в Генпрокуратуру РФ. Его написал руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. По его словам, Фридмана нужно задержать, чтобы он не продолжил финансировать ВСУ.

Ранее совладелец «Альфа-Групп» вернулся в РФ из Израиля из-за конфликта государства с Палестиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды ВСУ, передает RT.

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Российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, заявление на бизнесмена отправлено в Генпрокуратуру РФ. «Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ», — говорится в сообщении. По данным канала, проверка пройдет из-за отправленных 150 миллионов евро якобы на помощь ВСУ, чтобы снять с себя антироссийские санкции. Отмечается, что заявление на миллиардера отправлено в Генпрокуратуру РФ. Его написал руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. По его словам, Фридмана нужно задержать, чтобы он не продолжил финансировать ВСУ. Ранее совладелец «Альфа-Групп» вернулся в РФ из Израиля из-за конфликта государства с Палестиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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