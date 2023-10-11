Следком попросили проверить Фридмана на финансирование ВСУ

11 октября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин отправил обращение о проверке Михаила Фридмана Фото: Александр Мамаев © URA.RU Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин направил в Следственный комитет РФ (СК РФ) обращение о проверке российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана на финансирование ВСУ. Об этом сообщил сам Рогозин. «Направил обращение в СК с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Фридманом ВСУ», — заявил Рогозин. Его слова передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Заявление на бизнесмена было направлено в Генпрокуратуру РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приезд в РФ миллиардера Фридмана не представляет собой ничего необычного, передает телеканал 360.

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин направил в Следственный комитет РФ (СК РФ) обращение о проверке российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана на финансирование ВСУ. Об этом сообщил сам Рогозин. «Направил обращение в СК с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Фридманом ВСУ», — заявил Рогозин. Его слова передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Заявление на бизнесмена было направлено в Генпрокуратуру РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приезд в РФ миллиардера Фридмана не представляет собой ничего необычного, передает телеканал 360.