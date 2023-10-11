Следком попросили проверить Фридмана на финансирование ВСУ

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Дмитрий Рогозин отправил обращение о проверке Михаила Фридмана Фото:

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин направил в Следственный комитет РФ (СК РФ) обращение о проверке российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана на финансирование ВСУ. Об этом сообщил сам Рогозин.

«Направил обращение в СК с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Фридманом ВСУ», — заявил Рогозин. Его слова передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Заявление на бизнесмена было направлено в Генпрокуратуру РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приезд в РФ миллиардера Фридмана не представляет собой ничего необычного, передает телеканал 360.

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Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин направил в Следственный комитет РФ (СК РФ) обращение о проверке российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана на финансирование ВСУ. Об этом сообщил сам Рогозин. «Направил обращение в СК с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Фридманом ВСУ», — заявил Рогозин. Его слова передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Заявление на бизнесмена было направлено в Генпрокуратуру РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приезд в РФ миллиардера Фридмана не представляет собой ничего необычного, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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