Следком попросили проверить Фридмана на финансирование ВСУ

Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин направил в Следственный комитет РФ (СК РФ) обращение о проверке российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана на финансирование ВСУ. Об этом сообщил сам Рогозин.
«Направил обращение в СК с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Фридманом ВСУ», — заявил Рогозин. Его слова передают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Заявление на бизнесмена было направлено в Генпрокуратуру РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приезд в РФ миллиардера Фридмана не представляет собой ничего необычного, передает телеканал 360.
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