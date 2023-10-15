Mash: у военного самолета, летевшего в Петербург, в воздухе загорелась кабина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, военная авиация, самолет, ан-12 бк
Причиной задымления кабины Ан-12 стало замыкание проводки, передает Mash Фото:

У самолета Ан-12, летевшего из Сызрани в Санкт-Петербург, загорелась кабина. Об этом сообщает Mash.

«Кабина загорелась в военно-транспортном Ан-12, летевшем из Сызрани в Санкт-Петербург», — передают авторы канала. По предварительной версии причиной стало замыкание проводки. Самолет удалось успешно посадить в Сызрани, откуда он изначально и вылетел.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У самолета Ан-12, летевшего из Сызрани в Санкт-Петербург, загорелась кабина. Об этом сообщает Mash. «Кабина загорелась в военно-транспортном Ан-12, летевшем из Сызрани в Санкт-Петербург», — передают авторы канала. По предварительной версии причиной стало замыкание проводки. Самолет удалось успешно посадить в Сызрани, откуда он изначально и вылетел. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...