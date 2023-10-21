Израиль нанес «удар возмездия» группировке «Хезболла»

ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам и инфраструктуре группировки «Хезболла»

21 октября 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Израильская авиация нанесли удар по объектами «Хезболлы», заявили в ЦАХАЛ Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В ответ на ракетные атаки со стороны группировки «Хезболла», авиация Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела удары по объектам, принадлежащим этому движению. Об этом рассказали в ЦАХАЛ. «В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям «Хезболла», — говорится в telegram-канале израильской армии. Согласно опубликованным данным, в результате ударов были повреждены военные объекты и инфраструктура принадлежащие «Хезболле». Кроме того, удары были нанесены по противотанковым ракетным комплексам. Они располагались на границе и были нацелены на Израиль, заключили в ЦАХАЛ. Израильские солдаты попали под обстрел противотанковых ракета «Хезболлы» 20 октября. Ливанское движение предупредило Израиль о возможности открытия второго фронта, если израильские силы начнут наземную операцию в секторе Газа. Пока нет достоверной информации о серьезных намерениях «Хезболлы».

В ответ на ракетные атаки со стороны группировки «Хезболла», авиация Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела удары по объектам, принадлежащим этому движению. Об этом рассказали в ЦАХАЛ. «В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям «Хезболла», — говорится в telegram-канале израильской армии. Согласно опубликованным данным, в результате ударов были повреждены военные объекты и инфраструктура принадлежащие «Хезболле». Кроме того, удары были нанесены по противотанковым ракетным комплексам. Они располагались на границе и были нацелены на Израиль, заключили в ЦАХАЛ. Израильские солдаты попали под обстрел противотанковых ракета «Хезболлы» 20 октября. Ливанское движение предупредило Израиль о возможности открытия второго фронта, если израильские силы начнут наземную операцию в секторе Газа. Пока нет достоверной информации о серьезных намерениях «Хезболлы».