Израиль нанес «удар возмездия» группировке «Хезболла»

ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам и инфраструктуре группировки «Хезболла»
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Израильская авиация нанесли удар по объектами «Хезболлы», заявили в ЦАХАЛ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В ответ на ракетные атаки со стороны группировки «Хезболла», авиация Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела удары по объектам, принадлежащим этому движению. Об этом рассказали в ЦАХАЛ.

«В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям «Хезболла», — говорится в telegram-канале израильской армии. Согласно опубликованным данным, в результате ударов были повреждены военные объекты и инфраструктура принадлежащие «Хезболле».

Кроме того, удары были нанесены по противотанковым ракетным комплексам. Они располагались на границе и были нацелены на Израиль, заключили в ЦАХАЛ.

Израильские солдаты попали под обстрел противотанковых ракета «Хезболлы» 20 октября. Ливанское движение предупредило Израиль о возможности открытия второго фронта, если израильские силы начнут наземную операцию в секторе Газа. Пока нет достоверной информации о серьезных намерениях «Хезболлы».

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В ответ на ракетные атаки со стороны группировки «Хезболла», авиация Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела удары по объектам, принадлежащим этому движению. Об этом рассказали в ЦАХАЛ. «В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям «Хезболла», — говорится в telegram-канале израильской армии. Согласно опубликованным данным, в результате ударов были повреждены военные объекты и инфраструктура принадлежащие «Хезболле». Кроме того, удары были нанесены по противотанковым ракетным комплексам. Они располагались на границе и были нацелены на Израиль, заключили в ЦАХАЛ. Израильские солдаты попали под обстрел противотанковых ракета «Хезболлы» 20 октября. Ливанское движение предупредило Израиль о возможности открытия второго фронта, если израильские силы начнут наземную операцию в секторе Газа. Пока нет достоверной информации о серьезных намерениях «Хезболлы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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