Врач объяснил, можно ли вакцинироваться от COVID-19 с больным сердцем

Кардиолог Гаглошвили: сердечникам можно прививаться от COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицина, вакцинация, коронавирус, прививка от covid19
Тамаз Гаглошвили сообщил, что сердечно-сосудистые заболевания являются показанием для прививки от COVID-19 Фото:

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации от инфекции COVID-19. Об этом сообщил кардиолог Тамаз Гаглошвили.

«Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот. Это показание к ней», — заявил Гаглошвили в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что сначала нужно обратиться к своему лечащему врачу за консультацией. По словам кардиолога, при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний COVID-19 дает сильные осложнения, которые могут привести к смерти. Гаглошвили отметил, что инфекция может нанести больше вреда, чем прививка.

В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения призывала всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Однако доктор медицинских наук Наталья Калинина сообщила, что осенью в РФ ожидается спокойный эпидемический сезон.

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Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации от инфекции COVID-19. Об этом сообщил кардиолог Тамаз Гаглошвили. «Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот. Это показание к ней», — заявил Гаглошвили в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что сначала нужно обратиться к своему лечащему врачу за консультацией. По словам кардиолога, при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний COVID-19 дает сильные осложнения, которые могут привести к смерти. Гаглошвили отметил, что инфекция может нанести больше вреда, чем прививка. В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения призывала всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Однако доктор медицинских наук Наталья Калинина сообщила, что осенью в РФ ожидается спокойный эпидемический сезон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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