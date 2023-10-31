Врач объяснил, можно ли вакцинироваться от COVID-19 с больным сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации от инфекции COVID-19. Об этом сообщил кардиолог Тамаз Гаглошвили.
«Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот. Это показание к ней», — заявил Гаглошвили в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Он отметил, что сначала нужно обратиться к своему лечащему врачу за консультацией. По словам кардиолога, при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний COVID-19 дает сильные осложнения, которые могут привести к смерти. Гаглошвили отметил, что инфекция может нанести больше вреда, чем прививка.
В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения призывала всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Однако доктор медицинских наук Наталья Калинина сообщила, что осенью в РФ ожидается спокойный эпидемический сезон.
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