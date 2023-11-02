02 ноября 2023

МЧС России отправило 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

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Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа Фото:
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Два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной направило МЧС России для мирного населения сектора Газа. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России.

«В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — передает ТАСС слова представителя министра. Уточняется, что в гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал, ее вес составил 28 тонн.

Ранее сообщалось, что МЧС России отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза. Мирному населению доставят сахар, муку, рис и макаронные изделия. Эта мера принята по указу президента Владимира Путина и правительства РФ.

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Два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной направило МЧС России для мирного населения сектора Газа. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России. «В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — передает ТАСС слова представителя министра. Уточняется, что в гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал, ее вес составил 28 тонн. Ранее сообщалось, что МЧС России отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза. Мирному населению доставят сахар, муку, рис и макаронные изделия. Эта мера принята по указу президента Владимира Путина и правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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