МЧС России отправило 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

03 ноября 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной направило МЧС России для мирного населения сектора Газа. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России. «В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — передает ТАСС слова представителя министра. Уточняется, что в гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал, ее вес составил 28 тонн. Ранее сообщалось, что МЧС России отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза. Мирному населению доставят сахар, муку, рис и макаронные изделия. Эта мера принята по указу президента Владимира Путина и правительства РФ.

Два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной направило МЧС России для мирного населения сектора Газа. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России. «В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — передает ТАСС слова представителя министра. Уточняется, что в гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал, ее вес составил 28 тонн. Ранее сообщалось, что МЧС России отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза. Мирному населению доставят сахар, муку, рис и макаронные изделия. Эта мера принята по указу президента Владимира Путина и правительства РФ.