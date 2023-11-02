МЧС России отправило 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарной направило МЧС России для мирного населения сектора Газа. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России.
«В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — передает ТАСС слова представителя министра. Уточняется, что в гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал, ее вес составил 28 тонн.
Ранее сообщалось, что МЧС России отправит в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза. Мирному населению доставят сахар, муку, рис и макаронные изделия. Эта мера принята по указу президента Владимира Путина и правительства РФ.
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