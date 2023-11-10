Появилась еще одна версия исчезновения Ан-2 на Чукотке

Самолет Ан-2, который перестал выходить на связь, мог столкнуться с сопкой во время снижения перед посадкой. Во время полета шел снегопад, сообщили в экстренных службах.
«В районе потери радиосигнала сложные метеоусловия, обильный снегопад. По предварительным данным, на этом фоне при снижении перед посадкой могло произойти столкновение самолета с сопкой вблизи поселка Полярный», — передает «Интерфакс» сообщение от экстренных служб.
Самолет Ан-2 перестал выходить на связь примерно в 7 утра по московскому времени. На данный момент существуют две версии: самолет мог разбиться, а мог сесть, но только в 15 километрах от Полярного. Вся информация о ЧП — в материале URA.RU.
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