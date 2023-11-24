В мире Минцифры хочет получать и хранить данные со всех видеокамер в стране «Коммерсант»: Минцифры РФ хочет создать единую систему данных видеонаблюдения 24 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 + Минцифры РФ хотят получить данные со всех камер видеонаблюдения в рамках нацпроекта Фото: Анна Майорова © URA.RU Минцифры РФ выступило с инициативой о создании единой цифровой платформы, на которой будут храниться данные со всех видеокамер наблюдения в стране. На это планируют потратить 12 миллиардов рублей. «В Минцифры считают нужным создать национальную „платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения“. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер. Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 миллиардов рублей», — сообщает « Коммерсант », ссылаясь на соответствующий документ от министерства. Из него следует, что данную инициативу планируется включить в национальный проект «Экономика данных». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также предлагал в рамках нацпроекта «Экономика данных» создать единую цифровую систему для каждой из сфер деятельности в РФ. Премьер также выступил за развитие системы искусственного интеллекта. Минцифры РФ выступило с инициативой о создании единой цифровой платформы, на которой будут храниться данные со всех видеокамер наблюдения в стране. На это планируют потратить 12 миллиардов рублей. «В Минцифры считают нужным создать национальную „платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения“. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер. Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 миллиардов рублей», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий документ от министерства. Из него следует, что данную инициативу планируется включить в национальный проект «Экономика данных». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также предлагал в рамках нацпроекта «Экономика данных» создать единую цифровую систему для каждой из сфер деятельности в РФ. Премьер также выступил за развитие системы искусственного интеллекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям