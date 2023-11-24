Минцифры хочет получать и хранить данные со всех видеокамер в стране

«Коммерсант»: Минцифры РФ хочет создать единую систему данных видеонаблюдения
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Минцифры РФ хотят получить данные со всех камер видеонаблюдения в рамках нацпроекта Фото:

Минцифры РФ выступило с инициативой о создании единой цифровой платформы, на которой будут храниться данные со всех видеокамер наблюдения в стране. На это планируют потратить 12 миллиардов рублей.

«В Минцифры считают нужным создать национальную „платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения“. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер. Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 миллиардов рублей», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий документ от министерства. Из него следует, что данную инициативу планируется включить в национальный проект «Экономика данных».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также предлагал в рамках нацпроекта «Экономика данных» создать единую цифровую систему для каждой из сфер деятельности в РФ. Премьер также выступил за развитие системы искусственного интеллекта.

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Минцифры РФ выступило с инициативой о создании единой цифровой платформы, на которой будут храниться данные со всех видеокамер наблюдения в стране. На это планируют потратить 12 миллиардов рублей. «В Минцифры считают нужным создать национальную „платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения“. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер. Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 миллиардов рублей», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий документ от министерства. Из него следует, что данную инициативу планируется включить в национальный проект «Экономика данных». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также предлагал в рамках нацпроекта «Экономика данных» создать единую цифровую систему для каждой из сфер деятельности в РФ. Премьер также выступил за развитие системы искусственного интеллекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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