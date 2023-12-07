Володин раскрыл, кто виновен в убийстве Кивы

Володин: в убийстве Кивы виновен киевский режим

07 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

В смерти Кивы виновен Зеленский и киевский режим Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — это дело рук самого Киева. В частности, киевского режима и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Зеленский — террорист, все это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать [киевскому режиму], это будет продолжаться», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что Америка знает о том, что оказывает помощь «террористам». Но при этом продолжает это делать. Кроме того, Володин заявил, что данное убийство не останется без ответа. Складывается понимание, к чему в дальнейшем это может привести. Также спикер Госдумы добавил, что несколько стран Европы высказали свою позицию в отношении невозможности поддержки киевского режима в будущем. Например, насчет этого высказались Нидерланды, Венгрия и Словакия. Ранее сообщалось, что 6 декабря в дачном поселке под Москвой был убит Илья Кива. Как написал telegram-канала 112 и ряд украинских СМИ, смерть бывшего депутата Верховной рады считается результатом спецоперации Службы безопасности Украины. Позже советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Казаков высказал мнение о том, что данное убийство является намерением запугать граждан Киева, которые хотят переехать в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — это дело рук самого Киева. В частности, киевского режима и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Зеленский — террорист, все это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать [киевскому режиму], это будет продолжаться», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что Америка знает о том, что оказывает помощь «террористам». Но при этом продолжает это делать. Кроме того, Володин заявил, что данное убийство не останется без ответа. Складывается понимание, к чему в дальнейшем это может привести. Также спикер Госдумы добавил, что несколько стран Европы высказали свою позицию в отношении невозможности поддержки киевского режима в будущем. Например, насчет этого высказались Нидерланды, Венгрия и Словакия. Ранее сообщалось, что 6 декабря в дачном поселке под Москвой был убит Илья Кива. Как написал telegram-канала 112 и ряд украинских СМИ, смерть бывшего депутата Верховной рады считается результатом спецоперации Службы безопасности Украины. Позже советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Казаков высказал мнение о том, что данное убийство является намерением запугать граждан Киева, которые хотят переехать в Россию.