Названа причина убийства экс-депутата Рады Кивы

Экс-советник главы ДНР Казаков: убийство Кивы — это сигнал для других украинцев

07 декабря 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Решение об убийстве Ильи Кивы (на фото), могло быть принято в СБУ, заявил Александр Казаков Фото: Ирина Яковлева/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причиной убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, произошедшего 6 декабря в дачном поселке под Москвой, является намерение запугать украинских граждан, которые планирует переезд в Россию. Такое мнение выразил советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Казаков. «Убийство Кивы может быть сигналом для тех украинцев, которые хотят переехать в Россию», — передает слова Казакова газета «Известия». Он добавил, что решение об убийстве могло быть принято в Киеве, возможно, в Главном управлении разведки или СБУ. Мнение экспертов заключается в том, что убийство Кивы может служить сигналом для украинцев, желающих переехать в Россию в свете ослабления позиций украинских войск в конфликте. Исследователь из Института стран СНГ Александр Дудчак разделяет такое мнение и считает, что вероятность повторения подобного инцидента довольно высока. Спецслужбы Украины осуществляют такие нападения с поддержкой со стороны западных стран, заключил эксперт. В Подмосковье было обнаружено тело Ильи Кивы. По информации telegram-канала 112 и украинских СМИ, гибель Кивы считается результатом спецоперации Службы безопасности Украины. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил данную информацию. Следствие уже начало уголовное дело после убийства Кивы, как сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ. Тело нашли на территории отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, произошедшего 6 декабря в дачном поселке под Москвой, является намерение запугать украинских граждан, которые планирует переезд в Россию. Такое мнение выразил советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Казаков. «Убийство Кивы может быть сигналом для тех украинцев, которые хотят переехать в Россию», — передает слова Казакова газета «Известия». Он добавил, что решение об убийстве могло быть принято в Киеве, возможно, в Главном управлении разведки или СБУ. Мнение экспертов заключается в том, что убийство Кивы может служить сигналом для украинцев, желающих переехать в Россию в свете ослабления позиций украинских войск в конфликте. Исследователь из Института стран СНГ Александр Дудчак разделяет такое мнение и считает, что вероятность повторения подобного инцидента довольно высока. Спецслужбы Украины осуществляют такие нападения с поддержкой со стороны западных стран, заключил эксперт. В Подмосковье было обнаружено тело Ильи Кивы. По информации telegram-канала 112 и украинских СМИ, гибель Кивы считается результатом спецоперации Службы безопасности Украины. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил данную информацию. Следствие уже начало уголовное дело после убийства Кивы, как сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ. Тело нашли на территории отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево, передает «Ридус».