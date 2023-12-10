Экономика Недвижимость В крупных городах РФ аренда жилья выросла на 25% 11 декабря 2023 в 03:17 Размер текста - 17 + В крупных городах аренда выросла на четверть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аренда жилья в крупных городах России увеличилась на четверть. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку. Об этом сообщила директор компании «Этажи» Ольга Павлинова. «В части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однокомнатных квартир превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир. <…> Основной причиной столь резкого роста ставок аренды стал дефицит доступного предложения, в том числе из-за большой активности по покупке новостроек на этапе строительства», — рассказала Павлинова «Известиям». По ее данным, значительнее всего ставки на однокомнатные квартиры выросли в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1—2%, а в начале следующего они замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны ставки могут еще вырасти, спрогнозировала Павлинова. Аренда жилья в крупных городах России увеличилась на четверть. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку. Об этом сообщила директор компании «Этажи» Ольга Павлинова. «В части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однокомнатных квартир превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир. <…> Основной причиной столь резкого роста ставок аренды стал дефицит доступного предложения, в том числе из-за большой активности по покупке новостроек на этапе строительства», — рассказала Павлинова «Известиям». По ее данным, значительнее всего ставки на однокомнатные квартиры выросли в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1—2%, а в начале следующего они замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны ставки могут еще вырасти, спрогнозировала Павлинова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям