10 декабря 2023

В крупных городах РФ аренда жилья выросла на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Белоусов, интервью. Москва, бензин, график, диаграмма, экономика, анализ
В крупных городах аренда выросла на четверть Фото:

Аренда жилья в крупных городах России увеличилась на четверть. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку. Об этом сообщила директор компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«В части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однокомнатных квартир превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир. <…> Основной причиной столь резкого роста ставок аренды стал дефицит доступного предложения, в том числе из-за большой активности по покупке новостроек на этапе строительства», — рассказала Павлинова «Известиям».

По ее данным, значительнее всего ставки на однокомнатные квартиры выросли в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1—2%, а в начале следующего они замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны ставки могут еще вырасти, спрогнозировала Павлинова.

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Аренда жилья в крупных городах России увеличилась на четверть. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку. Об этом сообщила директор компании «Этажи» Ольга Павлинова. «В части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однокомнатных квартир превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир. <…> Основной причиной столь резкого роста ставок аренды стал дефицит доступного предложения, в том числе из-за большой активности по покупке новостроек на этапе строительства», — рассказала Павлинова «Известиям». По ее данным, значительнее всего ставки на однокомнатные квартиры выросли в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1—2%, а в начале следующего они замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны ставки могут еще вырасти, спрогнозировала Павлинова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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