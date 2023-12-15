В Германии отреагировали на двойника Путина

NTV: пресс-конференцию вел настоящий Путин
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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин на экране
В Германии обсуждают «двойника» Владимира Путина Фото:

В немецких СМИ началось обсуждение о «двойнике» российского лидера Владимира Путина. На телеканале ntv подняли вопрос о том, был ли на пресс-конференции 14 декабря настоящий президент.

«Постоянно возникают предположения, что Путина давно заменил двойник. Был ли это настоящий Путин?», — сказал журналист телеканала, его слова цитирует российская телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Ему ответили, что на пресс-конференции был настоящий президент, а теория о том, что Путина нет — это абсурд.

Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря. Президент поговорил с гражданами страны и ответил на вопросы журналистов. URA.RU вело трансляцию мероприятия.

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В немецких СМИ началось обсуждение о «двойнике» российского лидера Владимира Путина. На телеканале ntv подняли вопрос о том, был ли на пресс-конференции 14 декабря настоящий президент. «Постоянно возникают предположения, что Путина давно заменил двойник. Был ли это настоящий Путин?», — сказал журналист телеканала, его слова цитирует российская телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Ему ответили, что на пресс-конференции был настоящий президент, а теория о том, что Путина нет — это абсурд. Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря. Президент поговорил с гражданами страны и ответил на вопросы журналистов. URA.RU вело трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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