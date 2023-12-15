В Германии отреагировали на двойника Путина

NTV: пресс-конференцию вел настоящий Путин

15 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В Германии обсуждают «двойника» Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В немецких СМИ началось обсуждение о «двойнике» российского лидера Владимира Путина. На телеканале ntv подняли вопрос о том, был ли на пресс-конференции 14 декабря настоящий президент. «Постоянно возникают предположения, что Путина давно заменил двойник. Был ли это настоящий Путин?», — сказал журналист телеканала, его слова цитирует российская телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Ему ответили, что на пресс-конференции был настоящий президент, а теория о том, что Путина нет — это абсурд. Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря. Президент поговорил с гражданами страны и ответил на вопросы журналистов. URA.RU вело трансляцию мероприятия.

В немецких СМИ началось обсуждение о «двойнике» российского лидера Владимира Путина. На телеканале ntv подняли вопрос о том, был ли на пресс-конференции 14 декабря настоящий президент. «Постоянно возникают предположения, что Путина давно заменил двойник. Был ли это настоящий Путин?», — сказал журналист телеканала, его слова цитирует российская телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале. Ему ответили, что на пресс-конференции был настоящий президент, а теория о том, что Путина нет — это абсурд. Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря. Президент поговорил с гражданами страны и ответил на вопросы журналистов. URA.RU вело трансляцию мероприятия.