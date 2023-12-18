В России представили модель отечественного электромобиля

19 декабря 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Основные комплектующие электромобиля сделаны в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU В московском Политехническом университете (МАМИ) появилась платформа для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7. Об этом сообщили в самом университете. «Мул представляет собой платформу для тестирования электромобиля. Все основные комплектующие машины — российского производства. Серийное производство намечено запустить в 2025 году», — рассказали РБК в университете. Автомобиль разрабатывается по заказу компании «Автотор». Основные комплектующие электромобиля, в том числе двигатель, инвертор, аккумуляторы, разработаны и сделаны в России. Электромобиль будет компактным и доступным по стоимости, так как батарею аккумулятора можно будет арендовать, а не покупать, говорят разработчики. Первые предсерийные машины планируется передать на сертификацию в следующем году. Российские автопроизводители начали вытеснять своих зарубежных коллег из рынка. Продается все больше электромобилей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отметив, что те, кто выступал против отечественного автопрома, оказались разочарованы.

В московском Политехническом университете (МАМИ) появилась платформа для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7. Об этом сообщили в самом университете. «Мул представляет собой платформу для тестирования электромобиля. Все основные комплектующие машины — российского производства. Серийное производство намечено запустить в 2025 году», — рассказали РБК в университете. Автомобиль разрабатывается по заказу компании «Автотор». Основные комплектующие электромобиля, в том числе двигатель, инвертор, аккумуляторы, разработаны и сделаны в России. Электромобиль будет компактным и доступным по стоимости, так как батарею аккумулятора можно будет арендовать, а не покупать, говорят разработчики. Первые предсерийные машины планируется передать на сертификацию в следующем году. Российские автопроизводители начали вытеснять своих зарубежных коллег из рынка. Продается все больше электромобилей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отметив, что те, кто выступал против отечественного автопрома, оказались разочарованы.