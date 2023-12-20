ФНС заинтересовалась двойным гражданством россиян

21 декабря 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Ведомство запросило у россиян данные за 2022 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU Федеральная налоговая служба начала запрашивать у лиц с двойным гражданством и ВНЖ информацию о счетах за рубежом за 2022 год. Ведомство планирует проверить данные категории россиян на соблюдение валютного законодательства. «Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства. Лица с двойным гражданством и ВНЖ получили анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год», — ознакомились «Ведомости» с запросами ведомства в адрес граждан РФ. Налоговая раньше не запрашивала данные у потенциальных обладателей счетов за рубежом. В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Это привело к росту курса доллара по отношению к рублю.

Федеральная налоговая служба начала запрашивать у лиц с двойным гражданством и ВНЖ информацию о счетах за рубежом за 2022 год. Ведомство планирует проверить данные категории россиян на соблюдение валютного законодательства. «Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства. Лица с двойным гражданством и ВНЖ получили анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год», — ознакомились «Ведомости» с запросами ведомства в адрес граждан РФ. Налоговая раньше не запрашивала данные у потенциальных обладателей счетов за рубежом. В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Это привело к росту курса доллара по отношению к рублю.