ФНС заинтересовалась двойным гражданством россиян

Федеральная налоговая служба начала запрашивать у лиц с двойным гражданством и ВНЖ информацию о счетах за рубежом за 2022 год. Ведомство планирует проверить данные категории россиян на соблюдение валютного законодательства.
«Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства. Лица с двойным гражданством и ВНЖ получили анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год», — ознакомились «Ведомости» с запросами ведомства в адрес граждан РФ. Налоговая раньше не запрашивала данные у потенциальных обладателей счетов за рубежом.
В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Это привело к росту курса доллара по отношению к рублю.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.