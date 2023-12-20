20 декабря 2023

ФНС заинтересовалась двойным гражданством россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, фнс, федеральная налоговая служба, вывеска
Ведомство запросило у россиян данные за 2022 год Фото:

Федеральная налоговая служба начала запрашивать у лиц с двойным гражданством и ВНЖ информацию о счетах за рубежом за 2022 год. Ведомство планирует проверить данные категории россиян на соблюдение валютного законодательства.

«Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства. Лица с двойным гражданством и ВНЖ получили анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год», — ознакомились «Ведомости» с запросами ведомства в адрес граждан РФ. Налоговая раньше не запрашивала данные у потенциальных обладателей счетов за рубежом.

В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Это привело к росту курса доллара по отношению к рублю.

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Федеральная налоговая служба начала запрашивать у лиц с двойным гражданством и ВНЖ информацию о счетах за рубежом за 2022 год. Ведомство планирует проверить данные категории россиян на соблюдение валютного законодательства. «Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства. Лица с двойным гражданством и ВНЖ получили анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год», — ознакомились «Ведомости» с запросами ведомства в адрес граждан РФ. Налоговая раньше не запрашивала данные у потенциальных обладателей счетов за рубежом. В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Это привело к росту курса доллара по отношению к рублю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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