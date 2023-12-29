29 декабря 2023

СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» из-за закупок спирта в России

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Поводом для обвинения послужили закупки на предприятиях бизнесмена Фото:

Из-за закупок российского спирта украинскому бизнесмену, владельцу бренда водки «Хортица» Евгению Черняку (в России внесен в перечень террористов и экстремистов) предъявлено обвинение в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщили представители Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк*. Служба безопасности собрала доказательную базу <…>, он подозревается в финансировании РФ. Основой для обвинения послужили закупки его предприятиями <…> спирта и другого сырья в России», — написано в telegram-канале силового ведомства.

Украинскому предпринимателю и шести топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в «пособничестве». По данным следствия, фирмы, связанные с украинским бизнесменом, только за прошлый год якобы перечислили в казну России порядка шести млрд гривен, это более 157 млн долларов.

В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца бренда «Хортица» по делу о содействии террористической деятельности. Он был объявлен в розыск Следственным комитетом России. Силовики считают, что предприниматель перевел ВСУ более 500 млн рублей.

*Евгений Черняк в России внесен в перечень террористов и экстремистов

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Из-за закупок российского спирта украинскому бизнесмену, владельцу бренда водки «Хортица» Евгению Черняку (в России внесен в перечень террористов и экстремистов) предъявлено обвинение в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщили представители Службы безопасности Украины (СБУ). «По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк*. Служба безопасности собрала доказательную базу <…>, он подозревается в финансировании РФ. Основой для обвинения послужили закупки его предприятиями <…> спирта и другого сырья в России», — написано в telegram-канале силового ведомства. Украинскому предпринимателю и шести топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в «пособничестве». По данным следствия, фирмы, связанные с украинским бизнесменом, только за прошлый год якобы перечислили в казну России порядка шести млрд гривен, это более 157 млн долларов. В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца бренда «Хортица» по делу о содействии террористической деятельности. Он был объявлен в розыск Следственным комитетом России. Силовики считают, что предприниматель перевел ВСУ более 500 млн рублей. *Евгений Черняк в России внесен в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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