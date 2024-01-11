11 января 2024

Что известно о жизни и смерти бывшей жены Петра Толстого

В Москве нашли тело бывшей жены Петра Толстого
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, венок, могилы, похороны, кладбище
Дарья Толстая умерла на 54-м году жизни Фото:

Экс-супругу зампредседателя Государственной думы Петра Толстого нашли мертвой в ее московской квартире в Потаповском переулке. URA.RU рассказывает, что стало причиной смерти Дарьи Толстой.

Причина смерти

Тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено в ее квартире утром 10 января. Предварительная информация не указывает на наличие следов насильственной смерти. Несмотря на неизвестную точную причину смерти, telegram-канал Baza сообщил, что гибель, вероятно, вызвана развитием рака головного мозга. Дарья Толстая накануне вызывала скорую из-за сильной мигрени, но медики не смогли уговорить ее лечь в больницу. «Да, Дарья скончалась вчера утром, дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились», — заявил Петр Толстой РБК.

Чем известны Петр и Дарья Толстые

Петр Толстой — прямой потомок русского писателя Льва Толстого. В России он известен как журналист, телеведущий и политический деятель. Его авторская передача «Воскресное время» в 2007 году была удостоена престижной российской премии «ТЭФИ». Толстой в ходе своей карьеры получил множество званий и наград за свои достижения в журналистике, прежде чем принял решение уйти в политику.

В 2016 году Толстой был избран депутатом Государственной думы и сумел добиться впечатляющих успехов на новом поприще. С 5 октября 2016 года Толстой является зампредседателя Госдумы. Также с 31 мая 2021 года является секретарем московского регионального отделения партии «ЕР» и членом Высшего совета партии.

Жена Толстого всегда верила в талант и предсказывала его будущую славу. В то время как Петр добивался успеха на российском телевидении, Дарья выбрала скромную жизнь в стороне от публичности, посвятив свою жизнь семье. Будучи лингвистом, она также в совершенстве знала английский, немецкий, французский, а также испанский и итальянский языки. Известно, что в последние годы жизни она занималась переводами и сотрудничала с несколькими столичными издательствами.

24 года вместе

Петр Толстой встретил свою будущую жену, Дарью Евенко, когда они оба учились на первом курсе МГУ. В это время Петр изучал журналистику, а Дарья, как будущий лингвист, углублялась в изучение иностранных языков. В течение пяти лет учебы в университете у них развивались романтические отношения. Сразу после окончания учебы они решили пожениться. Супруги прожили в браке с 1992 по 2016 год.

В 2000 году у супругов родилась дочь и ее назвали Александра. Родители уделили большое внимание образованию и воспитанию дочери, и после окончания престижного колледжа, Александра пошла по стопам отца, поступив на журналистский факультет МГИМО. В одном из интервью Александра раскрыла, что ее родители развелись, но их отношения остались дружескими, и они продолжали встречаться на семейных праздниках.

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Экс-супругу зампредседателя Государственной думы Петра Толстого нашли мертвой в ее московской квартире в Потаповском переулке. URA.RU рассказывает, что стало причиной смерти Дарьи Толстой. Тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено в ее квартире утром 10 января. Предварительная информация не указывает на наличие следов насильственной смерти. Несмотря на неизвестную точную причину смерти, telegram-канал Baza сообщил, что гибель, вероятно, вызвана развитием рака головного мозга. Дарья Толстая накануне вызывала скорую из-за сильной мигрени, но медики не смогли уговорить ее лечь в больницу. «Да, Дарья скончалась вчера утром, дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились», — заявил Петр Толстой РБК. Петр Толстой — прямой потомок русского писателя Льва Толстого. В России он известен как журналист, телеведущий и политический деятель. Его авторская передача «Воскресное время» в 2007 году была удостоена престижной российской премии «ТЭФИ». Толстой в ходе своей карьеры получил множество званий и наград за свои достижения в журналистике, прежде чем принял решение уйти в политику. В 2016 году Толстой был избран депутатом Государственной думы и сумел добиться впечатляющих успехов на новом поприще. С 5 октября 2016 года Толстой является зампредседателя Госдумы. Также с 31 мая 2021 года является секретарем московского регионального отделения партии «ЕР» и членом Высшего совета партии. Жена Толстого всегда верила в талант и предсказывала его будущую славу. В то время как Петр добивался успеха на российском телевидении, Дарья выбрала скромную жизнь в стороне от публичности, посвятив свою жизнь семье. Будучи лингвистом, она также в совершенстве знала английский, немецкий, французский, а также испанский и итальянский языки. Известно, что в последние годы жизни она занималась переводами и сотрудничала с несколькими столичными издательствами. Петр Толстой встретил свою будущую жену, Дарью Евенко, когда они оба учились на первом курсе МГУ. В это время Петр изучал журналистику, а Дарья, как будущий лингвист, углублялась в изучение иностранных языков. В течение пяти лет учебы в университете у них развивались романтические отношения. Сразу после окончания учебы они решили пожениться. Супруги прожили в браке с 1992 по 2016 год. В 2000 году у супругов родилась дочь и ее назвали Александра. Родители уделили большое внимание образованию и воспитанию дочери, и после окончания престижного колледжа, Александра пошла по стопам отца, поступив на журналистский факультет МГИМО. В одном из интервью Александра раскрыла, что ее родители развелись, но их отношения остались дружескими, и они продолжали встречаться на семейных праздниках.
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