Китай выступил против любых официальных контактов США с Тайванем

14 января 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

В Китае считают нежелательными контакты США с Тайванем Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти КНР выступили против намерений США отправить дипломатическую делегацию на Тайвань. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. «Китай выступает против посещения делегацией Конгресса США Тайваня и любых официальных контактов Вашингтона с островом», — передает ТАСС слова Пэнъюй. Дипломат добавил, что США должны соблюдать принцип «одного Китая». Американские конгрессмены собираются в мае 2024 года посетить Тайвань. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что США и Тайвань будут совместно продвигать принципы свободы.

Власти КНР выступили против намерений США отправить дипломатическую делегацию на Тайвань. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. «Китай выступает против посещения делегацией Конгресса США Тайваня и любых официальных контактов Вашингтона с островом», — передает ТАСС слова Пэнъюй. Дипломат добавил, что США должны соблюдать принцип «одного Китая». Американские конгрессмены собираются в мае 2024 года посетить Тайвань. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что США и Тайвань будут совместно продвигать принципы свободы.