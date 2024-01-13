13 января 2024

Китай выступил против любых официальных контактов США с Тайванем

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, тяньаньмэнь площадь, кнр, китай, китайский флаг, тянь ань мэнь, тяньаньмэнь
В Китае считают нежелательными контакты США с Тайванем Фото:

Власти КНР выступили против намерений США отправить дипломатическую делегацию на Тайвань. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай выступает против посещения делегацией Конгресса США Тайваня и любых официальных контактов Вашингтона с островом», — передает ТАСС слова Пэнъюй. Дипломат добавил, что США должны соблюдать принцип «одного Китая».

Американские конгрессмены собираются в мае 2024 года посетить Тайвань. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что США и Тайвань будут совместно продвигать принципы свободы.

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Власти КНР выступили против намерений США отправить дипломатическую делегацию на Тайвань. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. «Китай выступает против посещения делегацией Конгресса США Тайваня и любых официальных контактов Вашингтона с островом», — передает ТАСС слова Пэнъюй. Дипломат добавил, что США должны соблюдать принцип «одного Китая». Американские конгрессмены собираются в мае 2024 года посетить Тайвань. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что США и Тайвань будут совместно продвигать принципы свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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