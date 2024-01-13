Китай выступил против любых официальных контактов США с Тайванем

В Китае считают нежелательными контакты США с Тайванем
Власти КНР выступили против намерений США отправить дипломатическую делегацию на Тайвань. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«Китай выступает против посещения делегацией Конгресса США Тайваня и любых официальных контактов Вашингтона с островом», — передает ТАСС слова Пэнъюй. Дипломат добавил, что США должны соблюдать принцип «одного Китая».
Американские конгрессмены собираются в мае 2024 года посетить Тайвань. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что США и Тайвань будут совместно продвигать принципы свободы.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.