Глава офиса Зеленского озвучил позицию Киева по заморозке конфликта на форуме в Давосе

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев никогда не соглашался на заморозку конфликта

14 января 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Заморозка конфликта неприемлема для украинского общества, говорит Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины не согласны на заморозку конфликта и не намерены вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Этот президент (Зеленский — прим. URA.RU) и его команда никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Все это неприемлемо для украинского общества, президента страны и его команды», — отметил Ермак во время пресс-конференции в Давосе. Трансляция шла на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Запад не готов дать сигнал Украине о заморозке конфликта с Россией, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По словам Зеленского, он лично никаких сигналов не слышал. Также со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева.

Власти Украины не согласны на заморозку конфликта и не намерены вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Этот президент (Зеленский — прим. URA.RU) и его команда никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Все это неприемлемо для украинского общества, президента страны и его команды», — отметил Ермак во время пресс-конференции в Давосе. Трансляция шла на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Запад не готов дать сигнал Украине о заморозке конфликта с Россией, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По словам Зеленского, он лично никаких сигналов не слышал. Также со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева.