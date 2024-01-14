14 января 2024

Глава офиса Зеленского озвучил позицию Киева по заморозке конфликта на форуме в Давосе

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев никогда не соглашался на заморозку конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак,  stock
Заморозка конфликта неприемлема для украинского общества, говорит Ермак Фото:
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Власти Украины не согласны на заморозку конфликта и не намерены вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Этот президент (Зеленский — прим. URA.RU) и его команда никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Все это неприемлемо для украинского общества, президента страны и его команды», — отметил Ермак во время пресс-конференции в Давосе. Трансляция шла на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Запад не готов дать сигнал Украине о заморозке конфликта с Россией, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По словам Зеленского, он лично никаких сигналов не слышал. Также со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева.

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Власти Украины не согласны на заморозку конфликта и не намерены вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Этот президент (Зеленский — прим. URA.RU) и его команда никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Все это неприемлемо для украинского общества, президента страны и его команды», — отметил Ермак во время пресс-конференции в Давосе. Трансляция шла на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Запад не готов дать сигнал Украине о заморозке конфликта с Россией, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По словам Зеленского, он лично никаких сигналов не слышал. Также со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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